"Pokušali smo da mu objasnimo, nije išlo": Zašto se Džabari Parker nije snašao u Partizanu?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski iznio je svoju stranu priče o Džabariju Parkeru.

Aleksej pokusevski progovorio o dzabariju parkeru Izvor: MN PRESS

Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski progovorio je o Džabariju Parkeru nakon njegovog odlaska na pozajmicu u Huventud. Amerikanac je došao u Humsku kao najveće pojačanje, ali nije uspio da se uklopi u sistem crno-bijelih. Ni poslije dolaska Đoana Penjaroje situacija nije išla na bolje, potpuno je sklonjen iz tima, da bi se konačno pronašlo najbolje rješenje za obje strane.

Samo igrači znaju koliko je bio težak period nakon odlaska Željka Obradovića kada su ostali bez podrške navijača, da bi u posljednje vrijeme stvari počele da se vraćaju u normalu. Krilni centar Partizana Aleksej Pokuševski je po prvi put progovorio o Parkeru koji jednostavno nije uspio da se adaptira u Beogradu.

Aleksej Pokuševski
Izvor: MN PRESS

Ostaje nejasno je šta je tačno bio problem... "Sve ovo što se izdešavalo – mislim da neki igrači ne prožive za cijelu karijeru. Za odlazak Parkera nismo znali, saznali smo preko novina. On je bio odstranjen, nije bio u rotaciji. Stvarno je dobar momak, nemam ništa loše da kažem o njemu", rekao je Pokuševski za "b92".

Prema njegovim riječima odmah je bilo jasno da neće sve ići glatko. Pokušavali su da ga upute u sistem rada i filozofiju, ali na kraju im nije uspjelo...

"Od prvog dana se vidjelo da je on možda malo drugačiji. Pokušavali smo da mu objasnimo, on je pokušavao da razumije gdje je, ali to jednostavno nije njegov stil, što je korektno. Na terenu to nije izgledalo kako treba, ni kod nas ni kod njega, i to je dovelo do toga da ne bude u klubu. Želim mu sve najbolje", rekao je Pokuševski.

(MONDO)

