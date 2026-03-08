Parker oduševio na debiju u Huventudu!

Košarkaš Partizana koji je na pozajmici u Huventudu odigrao je solidan prvi meč za novi tim.

Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Košarkaš Partizana Džabari Parker trenutno je na pozajmici u Huventudu, a nakon nekoliko dana od promjene kluba već je debitovao za tim iz Badalone. Amerikanac je predstavljen kao veliko pojačanje, a u skladu sa tim odigrao je i jedan vrlo dobar meč, pošto je za 15 minuta ubacio 13 poena.

S obzirom na to da Parker nije igrao vrlo dugo dok je nosio dres Partizana bilo je jasno da će bivšem igraču Barselone biti potrebno vrijeme da se prilagodi na teren, a onda i novu ekipu. Na kraju, ispalo je vrlo dobro, za 15 minuta ubacio je 13 poena, a bio je treći najefikasniji u ekipi Huventusa koja je pobijedila Granadu 109:73.

Parker je uknjižio i četiri skoka, svi su bili u odbrani što još jednom pokazuje da je vrlo ozbiljno shvatio novu ulogu. Iz igre je šutirao 60 posto, odnosno 6/10, za tri poena nije pogodio iz dva pokušaja, ali je sa poludistance šest puta poentirao iz osam situacija. Imao je i po dvije izgubljene i ukradene lopte, ali i tri blokade.

Primjera radi, Parker je na debiju za Partizan za 24 minuta postigao 11 poena i imao je četiri skoka i dvije asistencije. U susretu prvog kola Evrolige protiv Dubaija u kojem su crno-bijeli izgubili 89:76, Parker je šutirao 44 posto iz igre i na kraju imao indeks korisnosti 10.

