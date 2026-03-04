Džabari Parker dao je prvu izjavu od kada je otišao u Huventud i tom prilikom je malo potkačio i Partizan i trenera Đoana Penjaroju.

Džabari Parker napustio je Partizan i do kraja sezone će igrati u Huventudu kao pozajmljeni igrač. Prije svog debija u novom klubu dao je prvi veći intervju i objasnio zašto je tu došao i šta mu je cilj. Stiče se utisak i da je malo "pecnuo" i crno-bijele zbog toga što nije dobio željenu minutažu.

"Ovo je dobra prilika za mene. Volim što sam u Barseloni, što sam u ovoj regiji. Što igram sa momcima u koje vjerujem. Daću sve od sebe, to radim u životu, iz svake situacije se trudim da uradim najbolje što mogu", počeo je Parker.

Vidi opis "Nisam osrednji igrač, svi znaju šta mogu kad izađem na parket": Džabari Parker "pecnuo" Partizan iz Španije

Španski mediji tvrde da je za desetak dana u klubu radio dosta na sebi i da je smršao oko pet kilograma.

"Imamo dobar tim, do sada sam se trudio da dovedem sebe u situaciju da pomognem timu. Pokušavamo da stvorimo koheziju u timu prije naredne utakmice. Imamo dobru utakmicu da osvojimo FIBA Ligu šampiona, daću sve od sebe da pomognem. Naš cilj je da uzmemo titule. Ne možemo da dođemo do šanse za to u ACB ligi ako ne završimo u prvih osam na tabeli", dodao je Parker.

Uvjeren je da može da pruži veliki doprinos timu iz Badalone.

"Od sebe zahtijevam samo najviše stvari. Ne razmišljam o drugim stvarima, nisam ovdje da bih bio osrednji igrač, već najbolji mogući. Moram da ostanem fokusiran i da vjerujem u naš cilj."

"Bilo je suđeno, svi znaju šta mogu kad dobijem šansu"

"Tenim una gran oportunitat, tenim grans opcions de guanyar la BCL"



Jedva čeka američki košarkaš da kroči na parket i da zaigra sa nekim dobro poznatim imenima.

"Bilo je suđeno definitivno. Imati ovakav tim, Riki Rubio, Ante Tomić koji još igra na vrhunskom nivou i sa svim iskustvom. Imamo dobre igrače. Sa mojim dolaskom i mojim samopouzdanjem osjećam da možemo da napravimo nešto posebno."

Djeluje da je na samom kraju malo "pecnuo" i Partizan i trenera Đoana Penjaroju zbog toga što nije imao veću minutažu.

"Znate šta mogu, svi znaju šta mogu kada kročim na teren. Kada dobijem pravu šansu, onda to postaje realnost. Samo je pitanje vremena. Ja sam čovjek koji kada izađe na parket, čini stvari stvarnim. Zato sam uzbuđen. Dosta je priče, hajde da radimo. Fokusiran sam na košarku, ne zanima me slava, to da li sam viralan, možda to može da utiče na šanse da marketinški budem u boljoj situaciji, ali želim ovu igru da zadržim čistom i da se fokusiram na teren. Zato sam ovo uradio. Nisam kao ovi moderni igrači koji moraju da imaju uticaj, mnogo ti igrači na terenu imaju i neki marketinški cilj, ali je kod mene samo košarka bitna. I pustiću da moja igra priča za mene", zaključio je Parker.