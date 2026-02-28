"U normalnim okolnostima se ovo ne bi desilo": Šta će biti sa Džabarijem i Partizanom?

Jedan od ključnih ljudi u Huventudu otkrio je pozadinu priče oko Džabarija Parkera.

Izvor: MN PRESS

Generalni menadžer Huventuda Đordi Marti otkrio je kako je došlo do dogovora sa Partizanom oko pozajmice Džabarija Parkera. Realnost je da španski klub koji se takmiči u FIBA Ligi šampiona ne može da priušti igrača poput nekadašnjeg drugog pika na draftu, ali se otvorio prostor u budžetu, pa su preuzeli njegovu platu makar do kraja sezone. Šta će biti dalje?

Čelnik kluba iz Badalone je u intervjuu za "Mozzartsport" ispričao kako je sve počelo, ali naglašava da Parker ima još godinu dana ugovora sa crno-bijelima.

"Bili smo u kontaktu sa njegovim agentom u Španiji Alvarom Torom. Sa njim smo prošle sezone napravili sličan potez sa Samom Dekerom koji je tada bio u Londonu. Cilj je bio da se nađe win-win situacija za sve. Jer u ova dva slučaja nijedan od igrača nije igrao – u slučaju Sema Dekera u Londonu, ili u slučaju Džabarija u Partizanu", rekao je Marti i dodao:

"Iskreno, trebalo nam je vremena, normalno, nije bila laka operacija. Zapravo, ovo je više operacija između igrača i Partizana nego sa nama. Ne smijemo zaboraviti da je u pitanju pozajmica, a Džabariju u Partizanu ostaje još godina dana ugovora."

Džabari je najskuplji igrač u istoriji Partizana, a sada Španci moraju da izdvoje značajnu sumu za prvi period od tri mjeseca. Naravno, suma je ostala stroga tajna.

"Jasno je da ne bi došao besplatno, iako smo mi vrlo vezani za naš budžet i imali smo mogućnosti koje nam je ostavila Dekerova odsutnost, ništa više.“

Da li je plan Huventuda da zadrži Džabarija i poslije ove sezone? "Razumijem da je ova 'akcija' bila za finiš ove sezone, da sve tri strane budu zadovoljne. Ali, Huventud u normalnim okolnostima ne bi mogao priuštiti ovaj nivo igrača pod standardnim uslovima“, rekao je diplomatski generalni menadžer Huventuda.