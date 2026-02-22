logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Džabari Parker otišao iz Partizana: Crno-bijeli riješili najveći i najskuplji problem

Džabari Parker otišao iz Partizana: Crno-bijeli riješili najveći i najskuplji problem

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Španci pišu da je postignut dogovor: Džabari Parker igraće do kraja sezone za Huventud

Džabari Parker otišao iz Partizana Izvor: MN PRESS

Američki košarkaš Džabari Parker napustio je Partizan i otišao u Huventud na pozajmicu do kraja sezone. Španski novinar Adrijan Rodrigez objavio je da će krilni centar u Španiji biti prema ugovoru do kraja ove sezone, poslije koje ima ugovor sa crno-bijelima i za narednu.

Ako ovaj transfer bude potvrđen, Partizan će riješiti svoj definitivno najveći problem, jer je Džabari Parker zdrav, ali ipak skrajnut zbog upadljivog nezalaganja.

Prethodnih dana bilo je potvrđeno da je Parker u pregovorima sa Huventudom koji je javno tražio od njega da smanji finansijske zahtjeve od kluba iz Badalone. Po svemu sudeći, dogovor je postignut.

"Da se ne lažemo, Džabari je najveći problem"

Krilni centar došao je u Partizan prošlog ljeta i ima platu od 2,5 miliona evra, o čemu je predsjednik kluba Ostoja Mijailović i javno govorio.

"Problem Partizana se zove Džabari Parker. Da se ne lažemo svi zajedno. Zašto plaćamo 2,5 miliona Džabarija? Jer je neko odlučio. Doveli smo ga jer mi je rečeno da će to igrač koji će učiniti ekipu boljom, Upravni odbor je povjerovao kao ja. Ne mislim da je bilo loše namjere, ali ta odluka je bila pogrešna, ekipa je postala gora", rekao je Ostoja Mijailović gostujući na SOS kanalu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Džabari Parker KK Partizan Huventud transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC