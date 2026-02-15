NBA zvijezdu pitali o Džabariju Parkeru i Partizanu

Janis Adetokumbo podsjetio se saradnje sa igračem Partizana Džabarijem Parkerom.

Izvor: German Vidal Ponce / Alamy / Profimedia

Amerikanac Džabari Parker trebalo je da bude najveća zvijezda Evrolige, ali nije se proslavio u prvoj sezoni sa Barselonom, a još manje u Partizanu u kome je potpuno otpisan od dolaska Đoana Penjaroje. O njegovom statusu piše se širom planete, a sada je jedan evropski novinar, upitao ni manje ni više nego Janisa Adetokumba, šta misli o tome što postoji šansa da Parker pređe u Huventud.

Njih dvojica su igrali zajedno u Milvoki Baksima i Grk ima samo riječi hvale o nekadašnjem saigraču. Bilo je jasno da je Adetokumba ovo pitanje šokiralo, ali je ostao profesionalan i odgovorio.

"Nisam to čuo, nisam toga svjestan", rekao je Janis i otkrio kako je bilo igrati sa Parkerom koji je trenutno na stubu srama zbog nezalaganja i odnosa prema klubu.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"Džabari je jedan od igrača sa kojima sam uživao da igram, mnogo ga volim. Napredovao je kao igrač i kao osoba. Prošao je kroz mnogo toga, ne samo u životu, već i u košarci. To što je ostao, što nastavlja da nalazi uživanje u igri, to govori o tome kakva je osoba i kakav je sportista. Znam da svaku odluku dobro promisli, koju god da donese biće prava", rekao je Adetokumbo na tu temu.

Posljednje informacije o Parkeru

Španski mediji tvrde da je Huventud ozbiljan u namjeri da dovede nekadašnjeg drugog pika sa NBA drafta. Navodno se razmatra pozajmica do kraja sezone.

"Huventud ga želi što prije i prvobitna ideja je da ga dovede na pozajmicu do kraja sezone. Prošao je rok za prelaske u Evroligu, tako da ne može da igra ni za jedan evroligaški klub do kraja sezone", navodi se u tekstu.

"Ideja je da dođe što prije, ali sada sve zavisi od raskida ugovora sa Partizanom. Jasno je da oni žele da mu ponude što manje novca za prekid saradnje i da on ima suprotne želje", stoji u tekstu.

