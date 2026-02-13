Da li Džabari Parker odlazi iz Partizana? Stigle nove informacije

Španski mediji tvrde da je Huventud i dalje zainteresovan za Džabarija Parkera, ali da prije toga mora da se riješi jedan veoma važan detalj.

Izvor: MN PRESS

Da li će Džabari Parker da ode iz Partizana? Očigledno je da trener Đoan Penjaroja ne računa na njega i da u klubu ne bi imali ništa protiv da mu vide leđa. Interesovanje za njega pokazao je španski Huventud i prema informacijama koje stižu sa Pirineja situacija je sve ozbiljnija.

Prema pisanju španskog "Sporta", ekipa Huventuda je ozbiljno "zagrizla" za Parkera i želi da ga vidi u timu što prije. Navodno ga vide kao idealnu zamjenu za Sema Dekera sa kojim su raskinuli ugovor i razlog što žele da ubrzaju stvari je predstojeći Kup kralja koji kreće već 19. februara.

"Huventud ga želi što prije i prvobitna ideja je da ga dovede na pozajmicu do kraja sezone. Prošao je rok za prelaske u Evroligu, tako da ne može da igra ni za jedan evroligaški klub do kraja sezone", navodi se u tekstu.

Postoji jedan važan uslov

U tekstu spomenutog portala se navodi da Huventud želi Parkera što prije, prvo zbog Kupa kralja, a onda i zbog završnice sezone u ACB ligi i završnici FIBA Lige šampiona. Neophodno im je pojačanje baš na toj poziciiji. Ali, postoji jedan bitan uslov - ugovor sa Partizanom.

"Ideja je da dođe što prije, ali sada sve zavisi od raskida ugovora sa Partizanom. Jasno je da oni žele da mu ponude što manje novca za prekid saradnje i da on ima suprotne želje", stoji u tekstu.

Kolika je plata Parkera u Partizanu?

Pogledajte 02:04 Džabari Parker izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Prvi čovjek kluba Ostoja Mijailović je na jednoj od konferencija za medije otkrio da je Džabari Parker najplaćeniji igrač u istoriji kluba.

Naveo je predsjednik crno-bijelih da Parker dobija 2,5 miliona dolara po sezoni i da je sa njim potpisan dvogodišnji ugovor. Prilično je jasno da se Amerikanac neće tek tako odreći velikih primanja, tako da u slučaju odlaska vodiće se dugi pregovori.