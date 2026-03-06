Poruka iz Širokog Brijega pred gostovanje Borcu: Vjerujem da ćemo imati šanse u Banjaluci (VIDEO)

Banjalučki Borac u subotu dočekuje Široki Brijeg u 24. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Crveno-plavi imaju fantastičan međusobni omjer protiv ekipe sa „Pecare“, koju su pobjeđivali na 12 mečeva zaredom, ali trener Banjalučana Vinko Marinović u najavi meča je pozvao na oprez jer statistika ne igra utakmice.

Mišljenje da gosti iz Hercegovine imaju šansi na Gradskom stadionu ima i jedan od najboljih igrača Širokog Brijega Mato Stanić, čiji tim je u dobroj formi i juri plasman u evropska takmičenja.

„Dobro smo trenirali ove sedmice, u pozitivnom smo nizu i vjerujem da ćemo imati sutra svoje šanse u Banjaluci. Znamo kakav kvalitet ima Borac, ali maksimalno smo se pripremili na sve“, rekao je Stanić.

Meč između Borca i Širokog Brijega igra se u subotu s početkom u 18.30 a direktan prenos je na TV Arena Sport.

