Poruka iz Širokog Brijega pred gostovanje Borcu: Vjerujem da ćemo imati šanse u Banjaluci (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Banjalučki Borac u subotu dočekuje Široki Brijeg u 24. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Fk Borac NK Široki Brijeg izjava Mato Stanić Izvor: Facebook/NK Široki Brijeg

Crveno-plavi imaju fantastičan međusobni omjer protiv ekipe sa „Pecare“, koju su pobjeđivali na 12 mečeva zaredom, ali trener Banjalučana Vinko Marinović u najavi meča je pozvao na oprez jer statistika ne igra utakmice.

Mišljenje da gosti iz Hercegovine imaju šansi na Gradskom stadionu ima i jedan od najboljih igrača Širokog Brijega Mato Stanić, čiji tim je u dobroj formi i juri plasman u evropska takmičenja.

„Dobro smo trenirali ove sedmice, u pozitivnom smo nizu i vjerujem da ćemo imati sutra svoje šanse u Banjaluci. Znamo kakav kvalitet ima Borac, ali maksimalno smo se pripremili na sve“, rekao je Stanić.

Meč između Borca i Širokog Brijega igra se u subotu s početkom u 18.30 a direktan prenos je na TV Arena Sport.

(MONDO)

Tagovi

FK Borac NK Široki Brijeg Mato Stanić Premijer liga BiH

