Pojačanje za Sarajevo iz Obale Slonovače: Meite Sulejmane potpisao do 2029.

Mladi štoper stigao na "Koševo".

Izvor: Promo/FK Sarajevo

FK Sarajevo i Meite Sulejmane (19) potpisali su ugovor do juna 2029. godine.

Mladi defanzivac iz Obale Slonovače do sada je nastupao u Maliju, prošlu polusezonu u Gruziji, a papirologija je već završena i "bordo" tim moći će da računa na njegove usluge već od narednog kola.

"Fudbalski klub Sarajevo potpisao je ugovor sa Meite Sulejmaneom, štoperom koji dolazi iz Aso Fudbal klub Kifo iz Malija. Sulejmane je prethodnu polusezonu proveo na pozajmici u gruzijskom klubu Kolketi Poti, gdje je sticao dodatno seniorsko iskustvo. Nakon postignutog dogovora sa njegovim matičnim klubom, FK Sarajevo je realizovao transfer i otkupio njegov ugovor. Sulejmane je potpisao saradnju do 15. juna 2029. godine. Riječ je o mladom i perspektivnom defanzivcu, državljaninu Obale Slonovače, koji je već registrovan i ima pravo nastupa za predstojeće prvenstvene utakmice", saopšteno je iz Sarajeva.

Sarajevo je trenutno trećeplasirano u Premijer ligi BIH, a priliku za debi Sulejmane će imati već za vikenda, kada će Sarajlije ugostiti Rudar Prijedor.