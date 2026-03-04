Trener Crvene zvezde Dejan Stanković oglasio se pred gostovanje Novom Pazaru u četvrtfinalu Kupa Srbije

Izvor: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Crvena zvezda gostuje Novom Pazaru u četvrtfinalu Kupa Srbije u meču koji je na programu u četvrtak u 14.45 sati. Jasno je da susret neće biti lak, s obzirom na do da domaćin ima novog trenera, a Nenad Lalatović je u posljednja tri meča vezao isto toliko pobjeda, te je pred ekipom Dejana Stankovića veliki izazov. O očekivanjima, kolegi i ambicijama govorio je strateg crveno-bijelih.

Iza Zvezde ja naporan period, prije svega - bolan poraz od Lila u Beogradu. "Po mom mišljenju su svi igrači junaci, jer izlazimo iz jednog ritma koji je paklen već mjesec i nekoliko dana, gdje smo igrali na svaka tri ili četiri dana. Mislim da su za mene svi igrači utakmice, svi koji su izašli na teren, koji su ušli i umorni i iscrpljeni i povrijeđeni i mentalno i fizički. Mi nećemo nikada tražiti izgovore na tom polju. Gledaćemo da se oporavimo, da dođu svi u mogućnost da daju svoj maksimum. Sada da li će njihovih sto odsto biti pravih ili će nekome biti dovoljno i 70 da bi napravio razliku, za sada smo uspjeli sve da oporavimo sem Enema. Njega ćemo sačekati da odradi pregled danas i sutra ćemo odlučiti da li će igrati ili ne", rekao je Stanković.

Vidi opis "Crvena zvezda ne bira, ide na sve trofeje": Stanković jasan pred gostovanje Novom Pazaru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 19 19 / 19

Strateg crveno-bijelih potom se osvrnuo i na značaj Kupa Srbije. "Kup je jedno prestižno takmičenje. Kako se dolazi do kraja tako postaje sve važnije i važnije. U početku su svi malo opušteniji, a poslije kada dođe četvrtfinale, polufinale pa i finale mnogo je lijep osjećaj. Crvena zvezda ne bira, ide na sve trofeje.Novi Pazar, da li bismo ga sreli u četvrtfinalu, polufinalu ili finalu, jednostavno, ako želiš da osvojiš kup moraš sve da pobijediš."

Stanković je govorio i o ekipi Novog Pazara. Analiza je protekla u prisjećanju uspjeha ekipe Nenada Lalatovića u posljednjih nekoliko mečeva. Svjestan je trener crveno-bijelih svih aduta tima sa juga Srbije.

"Analiza kaže jedan dobar blok, igra jedan na jedan. Možda su bolji bez lopte nego sa loptom, iako i sa loptom naravno svi znaju da igraju. Imate pojedince koji mogu da riješe situacije jedan na jedan, kao što je Camaj to pokazao protiv Vojvodine i pokazao koliko znači Novom Pazaru, jedno veliko pojačanje. Kao ekipa su dosta tvrdi i teško ih je probiti. To su pokazali i u prvom poluvremenu na prethodnom meču odigranom na našem stadionu, dok se mi nismo bolje namjestili i snašli na terenu, gdje smo poslije toga i slomili njihov otpor. Očekujem isto tako jednog motivisanog protivnika. Igra se jedna utakmica, mi ćemo biti spremni na sve to."

"Da samo nastave ovako" Na pitanje šta bi poželio zvezdašima povodom 81. rođendana kluba, Stanković je odgovorio emotivno. "Da samo nastave ovako. Bilo je i teških i lijepih momenata, ali Crvena zvezda je Crvena zvezda. Crvena zvezda je iznad svih i ona nikada neće odustati. Mi smo svi tu prolazni. Koliko ćemo biti i ostati, pamtiće te po onome što si uradio, ali Crvena zvezda je jedan ozbiljan brend u cijeloj Srbiji. Ona će uvijek ići i uvijek će biti iznad svih i želim joj još mnogo godina da bude tu gdje jeste."

Osvrnuo se šef stručnog štaba i na značaj podrške navijača Crvene zvezde na narednom meču. "Nadam se da će biti tako. Ne sumnjam u naše navijače, nikada i neću sumnjati. To su naši pa su naši, uvijek će biti naši i zato ih obožavam. Znam da će uvijek biti tu, a pogotovo što je teže njih će biti više."

Nenad Lalatović je neposredno pred meč sa crveno-bijelima govorio o kolegi i prijatelju Dejanu Stankoviću, a sada je šef stručnog štaba crveno-bijelih uzvratio lijepim riječima.

"Želio bih da se zahvalim Nenadu Lalatoviću na lijepim riječima, pogotovo o mojoj djeci. Želim mu sreću, radi dobar posao. Gdje god je bio donio je svoju energiju, motivaciju i znanje. Mi smo odrasli na Marakani zajedno od devete ili desete godine. Veliki pozdrav za njega i sve najbolje za njegovu porodicu", zaključio je Stanković.