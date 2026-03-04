logo
Nenad Lalatović uzalud čekao poziv Zvezde: "Mogla je da me vrati sad na tri mjeseca" 1

Nenad Lalatović uzalud čekao poziv Zvezde: "Mogla je da me vrati sad na tri mjeseca"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
1

Trener Novog Pazara Nenad Lalatović iskreno priznaje da je očekivao da bude u konkurenciji za trenera Zvezde umjesto Vladana Milojevića.

Nenad Lalatović se nadao povratku u Crvenu zvezdu Izvor: Tomislav Djurovic/© MN press, all rights reserved

Nenad Lalatović vodiće Novi Pazar u četvrtak od 14.45 protiv "svoje" Crvene zvezde u četvrtfinalu Kupa Srbije, a kako sam priznaje - očekivao je ove zime poziv sa stadiona "Rajko Mitić". Preciznije, Lalatović je smatrao da će ga Zvezda pozvati kad je odlučila da se rastane sa Vladanom Milojevićem, prije nego što je angažovala Dejana Stankovića.

"Poslije svih ovih godina, otkako sam otišao iz Zvezde, mada se sad vratio jedan od najboljih trenera i to nema veze sa Dejanom Stankovićem, on je čudo i pozdravljam ga, možda je sada bio trenutak da kažu: 'Nenade, vratićemo te na tri mjeseca, da ti vratimo sve ono što si ti dao Zvezdi kao igrač i trener, što si poginuo dva puta za nas'", rekao je Nenad Lalatović u intervjuu za "Mozzart Sport" i objasnio zašto to misli.

"Prvo sam 'poginuo' kao igrač kada sam otišao u Šahtjor, a imao sam tad Galatasaraj, drugi put kada sam odlazio kao trener. Da sam ostao još dvije godine, ko zna gdje bih danas bio. Nismo imali ništa, struju i vodu, igrači imali po 3000 evra plate, ali sam sve to prihvatio. Stabilizovao sam Zvezdu tada, možda su sad mogli da me vrate do ljeta, da mi kažu da za ljeto planiraju 'Petra Petrovića', Dejana Stankovića ili onog trenera što su ga hvalili da je novi Murinjo, ali da će prvo meni da se oduže za sve, da osvojim titulu što bi mi poslije olakšalo da ostvarim milionski transfer u inostranstvo kao trener. Sad je bila šansa."

Lalatović je bio trener Crvene zvezde u sezoni 2014/15, kada ekipa nije uspjela da dođe do titule, ali je upravo kod njega nekoliko igrača dobilo priliku da igra i kasnije je klub ozbiljno zaradio od transfera Luke Jovića, Marka Grujića, Mihaila Ristića i drugih, pa je očekivao da će ga se s "Marakane" zbog toga sjetiti.

"Znam da neću moći da budem trener u Zvezdi sigurno još narednih tri do pet godina, ne bi me sada ni pozvali. Očigledno me ovi ljudi iz kluba ne cijene i ne poštuju kao trenera, cijene više druge, poštujem. Ali, moram i da pohvalim Zvezdana Terzića, jer je prešao igricu što se tiče domaćeg prvenstva, kako je stavio klub na noge, kako dovodi igrače, kako Zvezda igra u Evropi... Treba biti iskren. Opet, da su me poštovali i cijenili i malo željeli, pozvali bi me da dođem bar na tri mjeseca. Ali, sad mi je jasno da se to neće desiti, dok su oni u klubu", naglasio je Lalatović.

Ubrzo poslije toga vodio je Borac iz Čačka, s kojim je bio hit prvenstva, a potom je bio u Vojvodini (u tri mandata), Čukaričkom, Radničkom iz Niša i brojnim drugim klubovima u Superligi, da bi se ove zime oprobao u Novom Pazaru sa kojim bilježi zaista odlične rezultate i ima sve tri pobjede.

