logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Slavljenička atmosfera na "Rajku": Zvezda obilježila 81. rođendan, Terzić najavio nove pobjede

Slavljenička atmosfera na "Rajku": Zvezda obilježila 81. rođendan, Terzić najavio nove pobjede

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Sportsko društvo Crvena zvezda proslavlja 81. rođendan

Sportsko društvo Crvena zvezda proslavlja 81. rođendan Izvor: MN PRESS

Sportsko društvo Crvena zvezda proslavlja 81 godinu postojanja, a centralna svečanost tim povodom održana je u Medija centru stadiona Rajko Mitić. Okupljenima se obratio predsjednik Upravnog odbora Sportskog društva i generalni direktor Fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić. Tom prilikom dodijeljena su i priznanja, pošto je Rade Krunić proglašen za najboljeg sportistu, dok je Vasilije Kostov ponio priznanje najboljeg mladog sportiste.

Zvezdan Terzić obratio se okupljenima na proslavi 81. rođendana Sportskog društva Crvena zvezda. "Osamdeset i prvi rođendan dočekujemo u slavljeničkoj atmosferi zbog svih ostvarenih pobjeda u periodu iza nas i sa velikim planovima za period koji je pred nama. Od 4. marta 1945. godine do danas, Zvezda nije bila samo sportsko društvo. Zvezda je oduvijek bila jedna velika porodica u kojoj se uspjeh gradi radom, disciplinom i velikom emocijom prema grbu koji sportisti ponosno nose na svojim grudima.

Ova pripadnost nije formalnost - ona je zavjet, odgovornost i čast. Godina iza nas je još jednom potvrdila veličinu crveno-bijele porodice. Osvojeno je 50 trofeja u ekipnoj konkurenciji - 29 u seniorskoj i 21 u mlađim kategorijama. Posebno će se pamtiti 2. novembar 2025. godine, dan kada su nas mačevaoci i bokseri obradovali osvajanjem titula šampiona Evrope. Taj datum ostaće upisan zlatnim slovima u istoriji Zvezde kao simbol snage, hrabrosti i pobjedničkog mentaliteta.

Osim ove dvije evropske titule, svjedoci smo mnogih uspjeha koje su ostvarili sportisti našeg sportskog društva. Iza svakog pehara stoje hiljade treninga, odricanja i mukotrpnog rada. Iza svih tih uspjeha stoje sportisti, treneri, sportski radnici i svi oni koji su svjesni veličine Crvene zvezde. Proslavljajući 81. rođendan, ne slavimo samo broj godina, slavimo ljubav koja nas povezuje.

Zvezdaški duh nije prolazna emocija - on je trajna vrijednost. On se ogleda u poštovanju prema tradiciji i u obavezi da svaku narednu godinu učinimo još uspješnijom. Sa ponosom na sve što je ostvareno i sa vjerom u ono što dolazi, Crvena zvezda nastavlja da korača putem pobjeda, noseći svoje boje kao simbol jedinstva, rada i nepokolebljive vjere u uspjeh.

Želim nam svima srećan rođendan i da ove godine učinimo naše navijače još ponosnijim, da osvojimo još više trofeja i ostvarimo još bolje rezultate", rekao je Zvezdan Terzić.

Možda će vas zanimati

Tagovi

SD Crvena zvezda Zvezdan Terzić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC