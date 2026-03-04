Slavljenička atmosfera na "Rajku": Zvezda obilježila 81. rođendan, Terzić najavio nove pobjede

Sportsko društvo Crvena zvezda proslavlja 81. rođendan

Izvor: MN PRESS

Sportsko društvo Crvena zvezda proslavlja 81 godinu postojanja, a centralna svečanost tim povodom održana je u Medija centru stadiona Rajko Mitić. Okupljenima se obratio predsjednik Upravnog odbora Sportskog društva i generalni direktor Fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić. Tom prilikom dodijeljena su i priznanja, pošto je Rade Krunić proglašen za najboljeg sportistu, dok je Vasilije Kostov ponio priznanje najboljeg mladog sportiste.

Zvezdan Terzić obratio se okupljenima na proslavi 81. rođendana Sportskog društva Crvena zvezda. "Osamdeset i prvi rođendan dočekujemo u slavljeničkoj atmosferi zbog svih ostvarenih pobjeda u periodu iza nas i sa velikim planovima za period koji je pred nama. Od 4. marta 1945. godine do danas, Zvezda nije bila samo sportsko društvo. Zvezda je oduvijek bila jedna velika porodica u kojoj se uspjeh gradi radom, disciplinom i velikom emocijom prema grbu koji sportisti ponosno nose na svojim grudima.

Ova pripadnost nije formalnost - ona je zavjet, odgovornost i čast. Godina iza nas je još jednom potvrdila veličinu crveno-bijele porodice. Osvojeno je 50 trofeja u ekipnoj konkurenciji - 29 u seniorskoj i 21 u mlađim kategorijama. Posebno će se pamtiti 2. novembar 2025. godine, dan kada su nas mačevaoci i bokseri obradovali osvajanjem titula šampiona Evrope. Taj datum ostaće upisan zlatnim slovima u istoriji Zvezde kao simbol snage, hrabrosti i pobjedničkog mentaliteta.

Osim ove dvije evropske titule, svjedoci smo mnogih uspjeha koje su ostvarili sportisti našeg sportskog društva. Iza svakog pehara stoje hiljade treninga, odricanja i mukotrpnog rada. Iza svih tih uspjeha stoje sportisti, treneri, sportski radnici i svi oni koji su svjesni veličine Crvene zvezde. Proslavljajući 81. rođendan, ne slavimo samo broj godina, slavimo ljubav koja nas povezuje.

Zvezdaški duh nije prolazna emocija - on je trajna vrijednost. On se ogleda u poštovanju prema tradiciji i u obavezi da svaku narednu godinu učinimo još uspješnijom. Sa ponosom na sve što je ostvareno i sa vjerom u ono što dolazi, Crvena zvezda nastavlja da korača putem pobjeda, noseći svoje boje kao simbol jedinstva, rada i nepokolebljive vjere u uspjeh.

Želim nam svima srećan rođendan i da ove godine učinimo naše navijače još ponosnijim, da osvojimo još više trofeja i ostvarimo još bolje rezultate", rekao je Zvezdan Terzić.