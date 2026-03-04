Crvena zvezda u Sarajevu protiv Dubaija: Evroliga donijela odluku o budućnosti tri kluba

Evroliga je donijela odluku gdje će tri kluba (Dubai, Hapole i Makabi) iz ovog takmičenja nastaviti sezonu
Kao što je bilo i najavljeno, tri kluba iz Evrolige moraće sezonu da nastave u drugim državama. Između ostalog, meč koji je bio u centru pažnje kad je Srbija u pitanju je susret Dubaija i Crvene zvezde i sada je sasvim sigurno da će se on održati u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu.
Zbog situacije na Bliskom istoku, izmještanje timova iz Evrolige bilo je neophodno. Zbog toga će se Makabi iz Tel Aviva vratiti u Beograd, gdje je do kraja 2025. igrao u dvorani Aleksandar Nikolić. Hapoel će se vratiti u Bugarsku, odnosno u Sofiju gdje je i nizao sjajne rezultate u elitnom takmičenju, dok Dubai napušta Koka Kola arenu i seli se u Sarajevo.
Ekipa Jurice Golmeca u narednom periodu igrače u Zetri, gdje mu je mirnu luku omogućila KK Bosna. Debitant u Evroligi domaćin će biti najprije Baskoniji 12. marta, a tri dana kasnije igraće sa Crvenom zvezdom u ABA ligi.
"Košarkaški klub Bosna BH Telekom pozvao je naše sportske prijatelje - košarkaški klub Dubai - da svoje domaće utakmice Evrolige i ABA lige igraju u Olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu dok se ponovo ne stvore uslovi za igranje u Dubaiju. Dragi Džanane, Kenane, Kosta, Dejane, Bojane, Irhade, Mašo, Velibore, Zlatane i svi drugi treneri, igrači i članovi uprave kluba koji dolaze iz cijelog svijeta - dobro došli u grad košarke, olimpijski grad otvoren za sve sportiste, vaše Sarajevo", navodi se.
Sarajevo nije nepoznanica za Dubai, pošto je ovaj tim u istoj sezoni, nešto ranije, bio domaćin Hapoelu iz Tel Aviva.
Osim evroligaških timova, donijeta je odluka i da Hapoel iz Jerusalima igra na Novom Beogradu u dvorani Ranko Žeravica. Ovaj tim je prvu fazu takmičenja u Evrokupu završio kao najbolji u grupi A.