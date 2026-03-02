logo
Partizan potvrdio odgađanje utakmice Evrolige: "Karte će biti poništene, vratićemo novac"

Partizan potvrdio odgađanje utakmice Evrolige: "Karte će biti poništene, vratićemo novac"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

KK Partizan je potvrdio da je odgođena utakmica sa Dubaijem i objasnio je navijačima kako će refundirati karte

Partizan potvrdio da je meč sa Dubaijem odgođen Izvor: MN PRESS

Zbog situacije na Bliskom Istoku i svega što se tamo dešava utakmica Evrolige između Partizana i Dubaija je odgođena. Naknadno će se odrediti termin za taj meč, a to je potvrdio i srpski klub u zvaničnom saopštenju.

"Utakmica 30. kola Evrolige u kojoj Partizan dočekuje Dubai, odgođena je usljed okolnosti koje su dovele do nemogućnosti da rival doputuje u Beograd. Datum odigravanja meča planiranog za 5. mart biće određen naknadno. Sve kupljene dnevne ulaznice za utakmicu će biti poništene, a novac vraćen na račune kupaca", navodi se u saopštenju.

Podsjetimo,u Dubaiju su "zarobljeni" i igrači Partizana. U pitanju su Šejk Milton, Dilan Osetkovski i Dvejn Vašington.

