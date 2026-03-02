Evroliga se oglasila zbog utakmice Partizana: Veliki problem zbog sukoba na Bliskom istoku

Partizan i Dubai neće igrati meč 30. kola u predviđenom terminu.

Izvor: MN PRESS

Evroliga se oglasila saopštenjem i potvrdila da su odgođena dva meča koji je trebalo da se odigraju u toku ove nedjelje. Nakon što je još ranije odgođen meč 21. kola između Hapoela i Pariza, a kojem je tek sad pronađen termin da se "nadoknadi" 3. marta, Evroliga je odgodila izraelski derbi između Makabija i Hapoela, kao i meč Partizan - Dubai.

Mečevi Makabi - Hapoel i Partizan - Dubai trebalo je da se igraju u četvrtak, petog marta. To neće biti moguće zbog komplikovane situacije u Izraelu, a pretpostavlja se da će Makabi i Hapoel regularni dio sezone privesti kraju u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić" čim dobiju dozvolu da napuste Tel Aviv. Trenutno je Izrael na meti Irana, zemlje koju su prije nekoliko dana napali.

Sa druge strane, Iranci su u odgovoru na te napade bombardovali američke baze u svim zemljama regiona. Gađani su Ujedinjeni Arapski Emirati, pa i Dubai u kojem se pored košarkaša tog kluba nalaze i trojica igrača Partizana. O Dvejnu Vašingtonu, Šejku Miltonu i Dilanu Osetkovskom govorio je i predsjednik kluba Ostoja Mijailović.

Kada će biti prostora da se odigraju ovi mečevi, još nije poznato. Nije isključeno da i Dubai promijeni domaći teren, pa da negdje u Evropi privede kraju sezonu jer je situacija u Aziji trenutno veoma zategnuta i Evroliga možda nema luksuz da čeka povratak debitanta u takmičenju na svoj teren. Naravno, košarkaši Dubai bi prije toga morali da se evakuišu - što je trenutno nemoguća misija jer je zatvoren vazdušni prostor.