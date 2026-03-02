"Igraćemo Mundijal za 100 ubijenih djevojčica": Iranski ambasador poslao poruku cijelom svijetu

Na Svjetskom prvenstvu u fudbalu će učestvovati i reprezentacija Irana, čini se nakon objave ambasadora u Španiji.

Izvor: Thekkayil/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Irana izborila je plasman na Mundijal 2026 koji se tokom ljeta igra u SAD, Kanadi i Meksiku. Prethodnih dana je postojala strepnja da će Iranci odustati od turnira, nakon što su SAD i Izrael izvršili napad, na koji je uslijedio odgovor u vidu bombardovanja američkih baza u svim zemljama regiona.

Na Bliskom istoku je zbog toga potpuni haos, posljedice je već osjetila Evroliga, a da li će i fudbalski svijet? Prvobitne informacije bile su da će Iran odustati od turnira tokom kojeg je sva tri meča grupne faze trebalo da igra na teritoriji SAD, ali... Izgleda da se u Iranu razmišlja i o prkosnom pojavljivanju na najvećoj fudbalskoj smotri.

"Iran će ići na Svjetsko prvenstvo. Imamo sva prava da budemo tamo. Ovo su teška vremena i želimo da odamo počast našem narodu i 100 ubijenih djevojčica. Sve nedužne djece koja su izgubila živote", rekao je iranski ambasador u Španiji Reza Zabib i istakao da ga ne zanima što se mečevi igraju u SAD: "Nemam nikakav problem sa tim, ići ćemo."

Ovo je prva potvrda Irana da će se pojaviti na Svjetskom prvenstvu, što bi automatski značilo da FIFA ne mora da traži selekciju koja će zamijeniti jedan od najboljih azijskih timova. Prethodnih dana pričalo se da bi Irak mogao da se kvalifikuje direktno, bez baraža u koji se plasirao ili da bi mjesto na turniru mogli da dobiju Ujedinjeni Arapski Emirati.

Čini se sada da za njih neće biti mjesta jer Iranci žele ponosno da pokažu svoju zastavu, himnu i grb na dresu pred čitavim svijetom. Bez obzira na to što se njihovi mečevi igraju u SAD, Iran želi da učestvuje na Svjetskom prvenstvu u fudbalu. Ako ništa drugo, bar da na taj način oda počast ubijenim djevojčicama, ističe ambasador Reza Zabib.