logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evroliga odložila 3 utakmice zbog rata!

Evroliga odložila 3 utakmice zbog rata!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Tri utakmice koje je trebalo da se igraju narednih dana odložene su jer je rat na Bliskom istoku napravio haos u Evroligi.

Evroliga odložila 3 utakmice zbog rata na Bliskom istoku Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Evroliga je u velikom problemu zbog novih ratova na Bliskom istoku! Nakon što su Izrael i SAD napali Iran, Iranci su odgovorili bombardovanjem američkih vojnih baza u svim zemljama okruženja - između ostalog i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje se pored košarkaša Dubaija nalaze i trojica igrača Partizana.

Možda će vas zanimati

O situaciji u Dubaiju oglasio se Ostoja Mijailović, koji se nada da će uz Božiju pomoć Dvejn Vašington, Šejk Milton i Dilan Osetkovski uspjeti živi da stignu u Beograd. Takođe, prvi čovjek Partizana potvrdio je da će biti odložen meč Partizana i Dubaija koji je zakazan za četvrtak, jer gosti nemaju način da stignu do Beograda.

To nije jedini meč koji je odložen. Još ranije otkriveno je da se neće igrati ranije odložena utakmica Hapoela iz Tel Aviva i Pariza, što je utakmica koja je trebalo da se odigra još u 21. kolu Evrolige. Tada je odložena, a neće biti igrana ni 3. marta - iako je to bio novi datum određen za odigravanje meča.

Takođe, u predviđenom terminu neće se igrati ni meč između Makabija i Hapoela, derbi Tel Aviva. Dva izraelska tima vjerovatno će sezonu privesti kraju u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić" jer u Izraelu nije bezbedno da se igra košarka, ali u ovom trenutku ni oni ne mogu da se fokusiraju na sport - zatvoren je vazdušni prostor u tom regionu i nije bezbjedno da polete ka Evropi

Tri odložena meča napraviće novi haos na tabeli Evrolige! Nakon što većina timova bude odigrala mečeve 30. kola, ekipa Hapoela iz Tel Aviva će imati čak dvije utakmice manje od svojih rivala u borbi za plej-of. To bi u velikoj mjeri moglo da utiče na regularnost takmičenja, posebno kada se ima u vidu da njihov gradski rival Makabi nije odustao od mjesta u plej-inu, a da do doigravanja želi da stigne i Dubai čiji su igrači trenutno spriječeni da polete ka Evropi.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evroliga košarka Iran Izrael rat

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC