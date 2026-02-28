logo
Turnir Evrolige hitno prekinut zbog bombardovanja: Igrači evakuisani, panika u Abu Dabiju

Turnir Evrolige hitno prekinut zbog bombardovanja: Igrači evakuisani, panika u Abu Dabiju

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Mladi košarkaši Monaka i Arisa bili su na terenu kada se začula vazdušna opasnost.

Turnir Evrolige hitno prekinut zbog bombardovanja Izvor: BasketNews/printscreen

Utakmica NextGen turnina Evrolige između Monaka i Arisa koja se igrala u Abu Dabiju hitno je prekinuta zbog bombardovanja vojnih baza koje se nalaze u blizini. Jutros je počeo ratni sukob između Izraela i Irana, a to i te kako utiče na profesionalne sportiste...

Sudije su prekinule meč, igrači su se povukli u svlačionice, a potom su evakuisani iz hale. Sa razglasa se začulo dramatično upozorenje i moralo je hitno da se reaguje u narednih nekoliko minuta.

"NextGen turnir Evrolige je privremeno suspendovan zbog mera bezbjednosti. Evroliga i domaćin sada rade evaluaciju date situacije i dalje informacije biće saopštene", navedeno je u saopštenju.

Iran je tokom jutra ispalio rakete ka Kataru i Abu Dabiju gdje se nalaze američke vojne baze. Kako je sopšteno iz UAE, iranski projektili koji su bili usmjereni ka vojnim objektima su presretnuti, ali nažalost jedna osoba je poginula kada se dio građevine obrušio na nju.

