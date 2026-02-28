logo
Ergin Ataman mu uručio otkaz poslije Srbije: Turčin izdominirao, pa ostao bez kluba

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Omer Jurceven završio je svoju misiju u Panatinakosu poslije dvije sezone.

Omer Jurceven dobio otkaz u Panatinaikosu Izvor: MN PRESS

Reprezentativac Turske Omer Jurceven dobio je otkaz u Panatinaikosu samo dan poslije sjajne partije protiv Srbije u Beogradu. Već odavno iskusni centar nije među prvim opcijama Ergina Atamana, a sada je došlo do konačnog rastanka.

Jurceven je bio jedan od najboljih u timu Turske protiv Srbije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo zabilježivši 14 poena i osam skokova, ali će morati da potraži novo mjesto pod suncem u klupskoj karijeri.

Za dvije sezone u Atini prosječno je bilježio 9,5 poena i 4,8 skokova za oko 17 minuta na terenu. Panatinaikos se okrenuo drugim rješenjima na poziciji petice gdje imaju Farida, Holmsa i Lesora.

Jurceven je evropsku karijeru počeo u Fenerbahčeu počeo 2013. godine, da bi 2016. otišao u Ameriku gdje je igrao za Oklahomu, Majami i Jutu prije nego što se vratio u Evropu 2024. godine kao veliko pojačanje Panatinaikosa.

