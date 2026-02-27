Uživo, Srbija - Turska: Nervozna Srbija ubjedljivo gubi od vicešampiona Evrope

Tok utakmice između Srbije i Turske možete pratiti uživo na portalu MONDO.
Košarkaška reprezentacija Srbije nastavlja kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv selekcije Turske. Izabranici Dušana Alimpijevića imaće priliku za "osvetu" za poraz na Evropskom prvenstvu kada je na klupi sjedio Svetislav Pešić.
Naravno, obje ekipe će biti oslabljene u odnosu na evropski smotru, ali i Alimpijević i Ataman na raspolaganju imaju jaka imena. Srpski selektor u prvoj utakmici može da računa samo na igrače Zvezde i Partizana što se tiče evroligaškog nivoa, dok će im se za drugu utakmicu u Istanbulu priključiti Dangubić i Avramović.
Poslije duže pauze u reprezentaciju se vraćaju Nikola Kalinić i Luka Mitrović, dok će Dušan Ristić ponovo biti u ulozi kapitena.
Srbija u Turska su favoriti u kvalifikacionoj grupi C i trenutno su obe selekcije maksimalne sa po dvije pobjede u prvom prozoru.
20' Kraj prvog poluvremena! 31:46
Vraća se lopta Osmaniju koji bilježi nove poene. Greši Kalinić sa druge strane, Šanli ostaje sam i ne promašuje. Kalinić promašuje oba slobodna bacanja. Momirov je pogađa na isteku prvog poluvremena!
19' Turska na +10
Skupo je koštala tehnička greška Luke Mitrovića Srbiju. Očas posla Turska je na dvocifrenoj prednosti. Osmani je zabilježio nve lake poene za goste 31:41
18' Pogađa Biberović
Sada pogađa Biberović, ostao je sam na šutu za tri poena. Davidovac ne uspjeva da uzvrati, ali tu je Mitrović na skoku koji ne dobija faul, ali dobija tehničku! 29:36
17' Srbija konstantno u zaostatku
Ostao je sam Biberović i promašuje otvoren šut za tri poena, odbila se lopta do Osmana koji takođe promašuje, ali tu je Davidovac koji obezbjeđuje novi napad za Srbiju. Fauliran je Luka Mitrović na skoku imaće dgva slobodna bacanja 29:33
16' Osman briljira
Prvi poeni za Šanlija. Loš napad Srbije, kažnjava to Džedi Osman kome sve ide od ruke ove večeri. 27:33
15' Borbena Srbija
Biberović nije uspio da pogodi poslije prodora. S druge strane sjajan potez Luke Mitrovića 27:29
14' Kalinić promijenio DNK reprezentacije
Evo koliko Kalinić znači reprezentaciji, zakucavanje iskusnog asa koji se vratio u reprezentaciju poslije duže pauze. 25:28
13' Brza košarka
Novi poeni za Jurcevena. Ide Miljenović do kraja i vezuje pet poena. Biberović pogađa težak šut 23:28
12' Ristiiiić!
Ide trojka kapitena Dušana Ristića! Ugurlu poentira sa druge strane 18:24
11' Počela druga četvrtina!
Dobra saradnja košarkaša Zvezde, Miljenović za Davidovca. 15:22
10' Kraj prve četvrtine!
Sjajan potez Bogoljuba Markovića koji je izuzetno raspoložen večeras. Pogađa Turska na isteku prve četvrtine! 13:22
9' Serija Turaka
Nova serija Turaka 8:0, pogodio je Bitim trojku. 11:20
8' Dobrić raspoložen
Ide Ognjen Dobrić do kraja, potpuno je prodrmao našu ekipu. Osman pogađa sa druge strane uz faul. Pogodio je Turčin dodatno bacanja, a onda gubimo loptu, kažnjava to raspoloženi Osman koji već ima 10 poena -11:17
7' Srbija pokazala reakciju
Hazer pravi faul u napadu, sjajan je Novak u odbrani. Alimpijević pravi brze izmjene, traži pravu petorku. Jako važna trojka Ognjena Dobrića koji je u sjajnoj šuterskoj formi 9:12
5' Konačno poeni za Srbiju
Ide sada i trojka za Turke, Biberović potvrđuje sjajnu formu. Novak bilježi prve poene za Srbiju, potom sjajne odbrane Srbije, postiže i Mitrović prve poene. 4:12
4' Tajm-aut Alimpijevića
Još uvek bez poena Srbije, jako nervozna igra, a Turci za sada igraju jako kvalitetnu odbranu. Reaguje Alimpijević tajm-autom. Opet ništa od poena Srbije iako je akcija bila solidna, Tanasković je pogriješio u finišu 0:7
3' Serija Turske 7:0
Nije uspeo Tanasković da poentira pod košem, kažnjava to Osman sa druge strane poslije kontre. 0:7
2' Tri bacanja za Tursku
Posle pregledanja snimka, Osman je dobio tri slobodna bacanja poslije faula Nikole Kalinića. Promašio je Miljenović za tri poena, bori se Mitrović pod košem, ali sudije nisu svirale evidentan faul. Evo prvih poena za Jurcevena 0:5
1' Počela je utakmica
Ništa od prvog napada Srbije, ali ni Turske, promašio je Biberović za tri poena. Veliki promašaj Miljenovića, smušen početak Srbije. 0:0
Sastav Turske
Birsen, Hazer, Sajbir, Šanli, Osman, Biberović, Korkmaz, Bitim, Ugurlu, Osman, Korkmaz, Jurtseven
Sastav Srbije
Miljenović, Marković, Momirov, Kalinić, Dobrić, Ristić, Lakić, Tanasković, Davidovac, Novak, Barna, Mitrović
