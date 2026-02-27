Uživo, Srbija - Turska: Nervozna Srbija ubjedljivo gubi od vicešampiona Evrope

Tok utakmice između Srbije i Turske možete pratiti uživo na portalu MONDO.

Košarkaška reprezentacija Srbije nastavlja kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv selekcije Turske. Izabranici Dušana Alimpijevića imaće priliku za "osvetu" za poraz na Evropskom prvenstvu kada je na klupi sjedio Svetislav Pešić.

Naravno, obje ekipe će biti oslabljene u odnosu na evropski smotru, ali i Alimpijević i Ataman na raspolaganju imaju jaka imena. Srpski selektor u prvoj utakmici može da računa samo na igrače Zvezde i Partizana što se tiče evroligaškog nivoa, dok će im se za drugu utakmicu u Istanbulu priključiti Dangubić i Avramović.

Poslije duže pauze u reprezentaciju se vraćaju Nikola Kalinić i Luka Mitrović, dok će Dušan Ristić ponovo biti u ulozi kapitena.

Srbija u Turska su favoriti u kvalifikacionoj grupi C i trenutno su obe selekcije maksimalne sa po dvije pobjede u prvom prozoru.