UŽIVO, BIH – Švajcarska: Najveća prednost na meču, "zmajevi pred ubjedljivom pobjedom! 0
uživo bih švajcarska prenos kvalifikacije za svjetsko prvenstvo
uživo bih švajcarska prenos kvalifikacije za svjetsko prvenstvo
0

UŽIVO, BIH – Švajcarska: Najveća prednost na meču, "zmajevi pred ubjedljivom pobjedom!

Reprezntacija BIH od 20 časova u tuzlanskom Mejdanu dočekuje Švajcarsku. Meč pratite uživo na MONDU.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine od 20 časova u tuzlanskom "Mejdanu" dočekuje selekciju Švajcarske u susretu trećeg kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Obje ekipe trenutno imaju skor 0-2, pa je riječ o jednoj od ključnih utakmica po pitanju borbe za plasman u drugi krug kvalifikacija, u koji prolaze prvi tri ekipe iz grupe.

Selektor bh. tima Dario Đerđa, koji je odabrao 12 igrača za večerašnji meč.

Tako su u kombinaciji za ovaj duel ostali: Adnan Arslanagić, Darko Talić, Edin Atić, Asim Gutić, Tarik Hrelja, Adin Vrabac, Aleksandar Lazić, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Dušan Makitan, Emir Sulejmanović i Ajdin Penava.

Meč pratite uživo na MONDU!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
22:19

38' Dva i po minuta do kraja

Do kraja je ostalo još 2:32, a "zmajevi" imaju 21 poen prednosti.

22:04

36' Šumaher natjera Đerđu na tajm-aut

Šumaher sa 5 vezanih poena natjera bh. selektor ana tajm-aut, ali je prednost njegove ekipe i dalje ogromna.

22:00

35' Talić pogađa

BIH vodi 73:47 nakon poena Talića. Najveća prednost "zmajeva" na meču.

21:54

33' Vrabac se razigrao

Blokada pa polaganje Vrapca, a onda još jedna blokada, ali je malo pretjerao i napravio faul - 67:47

21:44

30' "Zmajevi" ne staju

Lazić je pogodio za maksimalnih 21 razlike - 64:43

21:32

26' Talić digao Mejdan na noge

Talić je trojkom digao publiku na noge i natjerao švajcarskog selektora na tajm-aut. "Zmajevi" vode 55:35!

21:28

15' BIH na plus 15

Alibegović je pogodio trojku za 50:35. Ovo je njegova prva trojka večeras.

21:26

24' SUlejmanovićeva treća lična

Dvije brze lične dobio je Sulejmanović na početku drugog poluvremena i sada je na klupi pošto ima ukupno tri lične. 

21:20

12' Lazić promašuje oba bacanja

Promašio je Lazić oba bacanja, ali su Švajcarci potom promašili zakucavanje, a onda uprkos ofanzivnom skoku nisu uspjeli da završe napad na vrijeme. BIH vodi 44:30

21:01

Završeno je prvo poluvrijeme, 41:27

Selekcija BIH vodi 41.27 nakon prvog poluvremena u Mejdanu

20:59

20' Sada zakucava Simanić

20:56

19' Sulejmanović!

Zakucava Sulejmanović za "plus 13" - 38:25

20:54

18' Odbijen nalet Švajcaraca

Druga lična za Šumahera, Lazić pogađa jedno bacanje - 33:25

20:47

15' Pogađa Atić

Nakon ukradene lopte polaže Atić za 30:15

20:44

14' Proradio je šut za tri

pogodio je sada trojku i Sulejmanović za 28:15 i selektor Švajcarske traži tajm-aut

20:43

13' Uspješan čelendž Đerđe, plus 10 za BIH

Gledao se snimak da se vidi posjed lopte, a nakon što su sudije pokazale da je to napad za "zmajeve" pogodio je trojku Vrabac za vođstvo 25:15.

20:38

13' BIH održava prednost

Pogodio je Vrabac nakon odličnog pasa Talića 22:15

20:34

12' Kakva blokada Penave!

20:32

11' Četvrta trojka Švajcarske

Džordž pogađa trojku, Švajcarci šutiraju 4/7 za tri poena, BIH 0/7

20:29

Kraj prve četvrtine - 20:12

Penava pogađa na isteku vremena za "plus 8" - 20:12

20:27

10' Vrabac se bori kao lav

Tri puta Vrabac je skočio u napadu i na kraju ubacio loptu u koš za velikih 18:11

20:25

9' Prvi poeni Penave

Pogodio je oba slobodna bacanja za 16:11

20:20

8' Simanić pogađa

Vezani poeni Simanića, prvo iz prodora, potom je promašio dodatno slobodno, a onda u napadu još jednom pogađa, dosuđena je silazna putanja.

20:19

8' Redaju se promašaji

Promašuju i jedni i drugi. Selekcija BIh još nije pogodila za tri poena - 0/4

20:12

5' Sulejmanović pogađa

Prvi poeni Sulejmanovića, ali Šumaher pogađa na drugoj strani - 9:8 za selekciju BIH.

20:09

2' Zakucavanje Manieme

Zakucao je Maniema za vođstvo Švajcaraca 6:4. Potom je Atić napravio korake u napadu.

20:07

1' Teška povreda Švajcarca

Pol Grave izblokirao je Alibegovića, ali se povrijedio i to teže. Ostoa je na parketu, a onda napustio teren u bolovima držeći se za desnu ruku.

20:05

1' Poeni Lazića na startu

Lazić je pogodio

19:49

Dobro došli

Dobro došli na tekstualni prenos utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo između BIH i Švajcarske.

Najnovije