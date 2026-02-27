UŽIVO, BIH – Švajcarska: Najveća prednost na meču, "zmajevi pred ubjedljivom pobjedom!

Reprezntacija BIH od 20 časova u tuzlanskom Mejdanu dočekuje Švajcarsku. Meč pratite uživo na MONDU.
Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine od 20 časova u tuzlanskom "Mejdanu" dočekuje selekciju Švajcarske u susretu trećeg kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.
Obje ekipe trenutno imaju skor 0-2, pa je riječ o jednoj od ključnih utakmica po pitanju borbe za plasman u drugi krug kvalifikacija, u koji prolaze prvi tri ekipe iz grupe.
Selektor bh. tima Dario Đerđa, koji je odabrao 12 igrača za večerašnji meč.
Tako su u kombinaciji za ovaj duel ostali: Adnan Arslanagić, Darko Talić, Edin Atić, Asim Gutić, Tarik Hrelja, Adin Vrabac, Aleksandar Lazić, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Dušan Makitan, Emir Sulejmanović i Ajdin Penava.
38' Dva i po minuta do kraja
Do kraja je ostalo još 2:32, a "zmajevi" imaju 21 poen prednosti.
36' Šumaher natjera Đerđu na tajm-aut
Šumaher sa 5 vezanih poena natjera bh. selektor ana tajm-aut, ali je prednost njegove ekipe i dalje ogromna.
35' Talić pogađa
BIH vodi 73:47 nakon poena Talića. Najveća prednost "zmajeva" na meču.
33' Vrabac se razigrao
Blokada pa polaganje Vrapca, a onda još jedna blokada, ali je malo pretjerao i napravio faul - 67:47
30' "Zmajevi" ne staju
Lazić je pogodio za maksimalnih 21 razlike - 64:43
26' Talić digao Mejdan na noge
Talić je trojkom digao publiku na noge i natjerao švajcarskog selektora na tajm-aut. "Zmajevi" vode 55:35!
15' BIH na plus 15
Alibegović je pogodio trojku za 50:35. Ovo je njegova prva trojka večeras.
24' SUlejmanovićeva treća lična
Dvije brze lične dobio je Sulejmanović na početku drugog poluvremena i sada je na klupi pošto ima ukupno tri lične.
12' Lazić promašuje oba bacanja
Promašio je Lazić oba bacanja, ali su Švajcarci potom promašili zakucavanje, a onda uprkos ofanzivnom skoku nisu uspjeli da završe napad na vrijeme. BIH vodi 44:30
Završeno je prvo poluvrijeme, 41:27
Selekcija BIH vodi 41.27 nakon prvog poluvremena u Mejdanu
20' Sada zakucava Simanić
19' Sulejmanović!
Zakucava Sulejmanović za "plus 13" - 38:25
18' Odbijen nalet Švajcaraca
Druga lična za Šumahera, Lazić pogađa jedno bacanje - 33:25
15' Pogađa Atić
Nakon ukradene lopte polaže Atić za 30:15
14' Proradio je šut za tri
pogodio je sada trojku i Sulejmanović za 28:15 i selektor Švajcarske traži tajm-aut
13' Uspješan čelendž Đerđe, plus 10 za BIH
Gledao se snimak da se vidi posjed lopte, a nakon što su sudije pokazale da je to napad za "zmajeve" pogodio je trojku Vrabac za vođstvo 25:15.
13' BIH održava prednost
Pogodio je Vrabac nakon odličnog pasa Talića 22:15
12' Kakva blokada Penave!
11' Četvrta trojka Švajcarske
Džordž pogađa trojku, Švajcarci šutiraju 4/7 za tri poena, BIH 0/7
Kraj prve četvrtine - 20:12
Penava pogađa na isteku vremena za "plus 8" - 20:12
10' Vrabac se bori kao lav
Tri puta Vrabac je skočio u napadu i na kraju ubacio loptu u koš za velikih 18:11
9' Prvi poeni Penave
Pogodio je oba slobodna bacanja za 16:11
8' Simanić pogađa
Vezani poeni Simanića, prvo iz prodora, potom je promašio dodatno slobodno, a onda u napadu još jednom pogađa, dosuđena je silazna putanja.
8' Redaju se promašaji
Promašuju i jedni i drugi. Selekcija BIh još nije pogodila za tri poena - 0/4
5' Sulejmanović pogađa
Prvi poeni Sulejmanovića, ali Šumaher pogađa na drugoj strani - 9:8 za selekciju BIH.
2' Zakucavanje Manieme
Zakucao je Maniema za vođstvo Švajcaraca 6:4. Potom je Atić napravio korake u napadu.
1' Teška povreda Švajcarca
Pol Grave izblokirao je Alibegovića, ali se povrijedio i to teže. Ostoa je na parketu, a onda napustio teren u bolovima držeći se za desnu ruku.
1' Poeni Lazića na startu
Lazić je pogodio
Dobro došli
Dobro došli na tekstualni prenos utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo između BIH i Švajcarske.