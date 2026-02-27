UŽIVO, BIH – Švajcarska: Najveća prednost na meču, "zmajevi pred ubjedljivom pobjedom!

Reprezntacija BIH od 20 časova u tuzlanskom Mejdanu dočekuje Švajcarsku. Meč pratite uživo na MONDU.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine od 20 časova u tuzlanskom "Mejdanu" dočekuje selekciju Švajcarske u susretu trećeg kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Obje ekipe trenutno imaju skor 0-2, pa je riječ o jednoj od ključnih utakmica po pitanju borbe za plasman u drugi krug kvalifikacija, u koji prolaze prvi tri ekipe iz grupe.

Selektor bh. tima Dario Đerđa, koji je odabrao 12 igrača za večerašnji meč.

Tako su u kombinaciji za ovaj duel ostali: Adnan Arslanagić, Darko Talić, Edin Atić, Asim Gutić, Tarik Hrelja, Adin Vrabac, Aleksandar Lazić, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Dušan Makitan, Emir Sulejmanović i Ajdin Penava.

Meč pratite uživo na MONDU!