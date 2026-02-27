Dobrić i Marković iskreni poslije poraza: "Prvo poluvrijeme nas je koštalo"

Košarkaši reprezentacije Srbije Ognjen Dobrić i Bogoljub Marković iznijeli su prve utiske poslije poraza "orlova" od Turske.

Košarkaš Crvene zvezde Ognjen Dobrić i košarkaš Mege Bogoljub Marković iznijeli su prve utiske poslije poraza Srbije na domaćem terenu od reprezentacije Turske. Tim Srbije izgubio je prvi meč u kvalifikacionim prozorima za Mundobasket 2027, ali je ekipa Dušana Alimpijevića pokazala karakter, iako oslabljena u finišu meča bio je na korak od preokreta.

Stariji i iskusniji Ognjen Dobrić bio je važan igrač u prvom susretu sa Turskom, izvan linije 6,75 bio je gotovo nepogrešiv, ali to nije bilo dovoljno. Poslije susreta bio je ponosan na drugo poluvreme meča, ali je u prvom dijelu utakmice i te kako našao mane.

"Teška utakmica, naporna. Imali smo veliki zaostatak na poluvremenu, loše smo odigrali prvo poluvrijeme, mislim da nas je to koštalo. Nismo imali snage za preokret. Makar smo drugo poluvrijeme odigrali kako treba, ubacili smo neke šuteve i došli na posjed zaostatka. Nismo uspeli da pobedimo, nadam se da će biti bolje u Turskoj", rekao je Ognjen Dobrić.

Bogoljub Marković, momak iz Užica, koji je pokazao da ne zna za strah iznio je kratak utisak poslije poraza. Problem ostaje prvo poluvrijeme i propusti u odbrani, pa je baš te detalje naglasio kapiten Mege.

"Igrali smo mnogo bolje nego u prošlom prozoru, ali moramo neke sitne stvari u odbrani da popravimo i bićemo dobri", kratko je rekao Bogoljub Marković.