Nikola Kalinić se vratio tamo gdje pripada: Poseban poklon za jubilarni meč

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Nikola Kalinić dobio je priznanje pošto je za Srbiju odigrao okruglo 100 mečeva

Nikola Kalinić priznanje za 100 utakmica Izvor: MN PRESS

Košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić je pred susret Srbije i Turske dobio posebno priznanje. Povratniku u dres reprezentacije uručen je simboličan poklon, dres sa brojem 100.

Nikola Kalinić postao je dio posebnog kluba - odigrao je čak 100 utakmica za reprezentaciju Srbije. Iako košarkaša Crvene zvezde nismo nekoliko godina vidjeli u nacionalnom dresu Srbije, nakon promjene selektora rođeni Novosađanin ponovo je na dobro poznatom mjestu. Prvi meč za nacionalni tim Srbije obilježio je i simbolični početak - uručenje dresa.

00:21
Nikola Kalinić dobio dres sa brojem 100
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Potpredsjednik za mušku košarku Košarkaškog saveza Srbije i bivši kapiten reprezentacije Nenad Krstić uručio je Nikoli Kaliniću poklon. Čitava dvorana Aleksandar Nikolić sa oduševljenjem je pozdravila krilnog igrača Crvene zvezde i aplauzom proslavila veliki doprinos koji je godinama unazad imao u nacionalnom timu.

Kalinić je sa reprezentacijom Srbije osvojio drugo mjesto na Olimpijskim igrama u Riju 2016, a 2014. i drugo mjesto na Svetskom kupu. Kalinić je bio dio reprezentacije i 2015, kada je Srbija zaustavljena u polufinalu od strane Litvanije, a potom i u borbi za treće mjesto, pošto je Francuska bila bolja i slavila 81:68.

"Radi se o jednom važnom karakteru za reprezentaciju"

Selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević prokomentarisao je povratak Nikole Kalinića u dres Orlova. "Kalinić je jedan od važnih ljudi koji su se vratili. Luka Mitrović je povratnik u reprezentaciju", rekao je Alimpijević.

"Ovo je vrlo teško zamisliti, da ste najpametniji čovjek na svijetu to niko nije mogao da predvidi. Ima fantastičnu karijeru, toliko trofeja je osvojio, toliko važnih utakmica, da ne širimo dalje. Sjećamo se i šta je donio reprezentaciji Srbije, ali jedne utakmice - Fenerbahče sa jedinom titulom...

Govorimo koja je važnost igrača u svim timovima, ljudi su ga puštali na šut jer su sumnjali u njega, a čovjek je pogodio četiri puta od četiri za tri poena, ako se ne varam, kad je Fenerbahče po prvi put postao prvak Evrope. Radi se o jednom važnom karakteru za reprezentaciju i za sve klubove za koje je nastupao", zaključio je Dušan Alimpijević.

