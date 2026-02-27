Avramović i Dangubić ne znaju za umor zbog Srbije: Prije 24 sata igrali u Evroligi, sad su uz "orlove"

Košarkaš Dubaija Aleksa Avramović bodri reprezentaciju Srbije u meču protiv Turske.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Košarkaš Dubaija Aleksa Avramović nije bio u sastavu Srbije za prvi meč protiv reprezentacije Turske, ali to ga nije omelo da podrži nacionalni tim. Čačanin se našao u dvorani Aleksandar Nikolić, gdje je bio uz izabranike Dušana Alimpijevića u vrlo važnom meču.

Srbija je poslije pobjeda nad Švajcarskom i Bosnom i Hercegovinom u prvom kvalifikacionom prozoru imala novi izazov. Vicešampion Evrope stigao je u Beograd, a naši Orlovi imali su podršku u punom Pioniru. Među onima koji su navijali za Srbiju bio je i iskusni Aleksa Avramović, koji je za manje od 24 sata stigao u Beograd nakon što je Dubai pobijedio ASVEL u 29. kolu Evrolige.

Pogledajte 00:15 Aleksa Avramović bodri Srbiju u Pioniru Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Postojao je strah da li će Avramović, zbog nedavne povrede, uopšte biti dio nacionalnog tima, ali s obzirom na to da je zaigrao protiv ekipe iz Vilerbana, vrlo je vjerovatno da će biti na spisku za revanš protiv Turske. Avramović je u posljednjem evroligaškom meču ubacio šest poena, imao jednu asistenciju i dva skoka za 14 minuta, a sama činjenica da se odazvao pozivu reprezentacije veoma je značila "orlovima".

Pored Alekse Avramovića na klupi su se našli i Nemanja Dangubić koji je takođe igrao za Dubai u četvrtak uveče, a tu su još i Danilo Anđušić, Savo Drezgić, Strahinja Gavrilović i Balša Koprivica koji nisu na spisku selektora za ovaj susret, ali podržavaju tim u najvažnijem meču kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.