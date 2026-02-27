Deset godina u NBA, a Španci ga otjerali poslije 5 mečeva: Nije mogao ni da zamisli ovakvo poniženje

Američki košarkaš Džoš Ričardson rastao se sa Saragosom

Izvor: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia

Američki košarkaš Džoš Ričardson (32) završio je kratko igranje u Evropi poslije samo nekoliko utakmica za špansku Saragosu. Klub i igrač su odlučili da ne nastave saradnju nakon probnog perioda koji je prvobitno bio dogovoren, a potom produžen. Rastanak u španskoj ligi puža priliku drugim evropskim klubovima da se uključe u trku za beka.

Ričardson je u Saragosu stigao poslije pauze zbog povrede i potpisao probni ugovor na 10 dana. Odigrao je tri utakmice u domaćem prvenstvu, gdje je prosječno bilježio 6,7 poena, 1,7 skokova i jednu asistenciju po meču. U evropskom takmičenju imao je nešto bolji učinak, sa prosjekom od 14 poena i 3,5 skokova, u dve utakmice.

Prije dolaska u Španiju, Ričardson je proveo deset sezona u NBA ligi, gde je igrao za nekoliko timova i odigrao više od 550 utakmica. Tokom NBA karijere prosječno je bilježio 11,5 poena, tri skoka i 2,6 asistencija po meču. u NBA ligi je igrao sa Majami, Filadelfiju, Dalas, Boston, San Antonio i Nju Orleans, a karijeru u najjačoj ligi na svijetu zaokružio je povratkomu ekipu Hitsa, za koje je igrao od 2023. do 2025, gdje je bio saigrač Nikole Jovića.

Odlazak NBA igrača mogao bi dobro da dođe nekom od evroligaških timova, s obzirom na to da je riječ o iskusnom beku sa višegodišnjim NBA iskustvom. Registracija igrača za elitno takmičenje možda jeste istekla, ali za timove koji misle o narednoj sezoni već sada Ričardson je dobra opcija.