Ergin Ataman se žali, a ima tim pun stranaca: "Apsurdno je ovo što nam rade"

Selektor reprezentacije Turske Ergin Ataman, kao i mnogi treneri, nije zadovoljan rasporedom kvalifikacionih mečeva

Izvor: TOLGA BOZOGLU/EPA

Reprezentacije Srbije i Turske sastaju se u petak u 19 sati u Beogradu, a u ponedjeljak ova dva tima igraće revanš u Istanbulu. Pred ekipama je težak zadatak, s obzirom na to da je riječ o najboljim evropskim ekipama, a baš to je ono što brine Ergina Atamana, trenera nacionalnog tima Turske. Zbog toga je istakao da se nada pozitivnom kraju oba meča, što bi podrazumijevalo da neće biti povrijeđenih igrača.

Gust raspored u Evroligi, nacionalnim kupovima i sada u reprezentaciji naterao je igrače i trenere da za kratak period promijene ritam treninga. Bojazan da će igrači biti skloniji povredama sve više raste, a baš to je bila tema Ergina Atamana koji se oglasio pred meč protiv Srbije.

"Nadam se da neće biti nikakvih povreda. Apsurdna su pravila po kojim se igraju ove utakmice, a to su nedoumice FIBA i Evrolige. Džedi (Osman) je igrao utakmicu u petak, a dan ranije i naši igrači iz Fenerbahčea i Efesa", započeo je Ataman.

Ipak, Ergin Ataman ima tim koji broji najviše evroligaša, ujedno i najveći broj stranaca u timu - važi za favorita u gotovo svakom susretu, te je turski trener najmanje u poziciji da se žali na uslove takmičenja. I pored svih pogodbi koje ima u timu, trener je analizirao situaciju u kojoj se nalazi njegov tim.

"Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo otvorili smo pobjedama protiv Bosne i Hercegovine i Švajcarske. Srbija je naš najteži protivnik i očekujemo zahtjevnu utakmicu, jer i njima je ovaj meč veoma važan. Vjerujemo u igrače i činjenicu da smo se, zahvaljujući razumevanju klubova, okupili bez NBA košarkaša.

Imali smo samo jedan trening sa kompletnim sastavom, ali sistem igre je jasan. Predstoji teška utakmica i moramo biti maksimalno spremni. Smatram da imamo kvalitet i da, uz dobru igru, možemo do pozitivnog rezultata. Bez obzira na ishod, već u ponedjeljak nas u Istanbulu čeka novi duel sa Srbijom, na koji ćemo se pripremiti.

Još jedan od novajlija u timu Ergina Atamana je doskorašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Biberović. Dolazak Biberovića mnogo će značiti reprezentaciji Turske, a momak rođen na Ohridu Džedi Osman prokomentarisao je važnost igrača Fenerbahčea. "Tarik u posljednje vrijeme igra veoma dobro, forma mu je stabilna. Pretpostavljam da su treneri odlučili da mjesto za naturalizovanog igrača daju upravo njemu. Radujem se što ću prvi put igrati zajedno sa Tarikom. Pred nama je sjajan meč", rekao je Džedi Osman.