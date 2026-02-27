logo
Rudar gostuje direktnom rivalu u borbi za opstanak: Nema više kalkulacija!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Probuđeni Rudar gostuje Posušju u 23. kolu Premijer lige BIH.

Najava Posušje Rudar Prijedor Perica Ognjenović Izvor: Facebook/FK Rudar Prijedor

Fudbaleri Rudara iz Prijedora u nedjelju u 13 časova gostuju Posušju u derbiju začelja Premijer lige BIH.

Duel 23. kola je ujedno i okršaj direktnih rivala u borbi za opstanak, Posušje je prvo iznad crte sa 21 bodom, a Rudar je posljednji sa 19 bodova.

U posljednja dva kola Rudar Prijedor je osvojio četiri boda – tri na gostovanju kod Željezničara na Grbavici i bod protiv Radnika u Prijedoru.

Šef stručnog štaba Perica Ognjenović svjestan je značaja predstojećeg susreta:

"Očekuje nas teška i zahtjevna utakmica koja nosi ozbiljnu težinu. Svi smo svjesni situacije i tu ne treba trošiti mnogo riječi. Nadam se dobroj igri i da pokažemo, na jednom od najboljih terena u državi, da znamo da igramo fudbal. Potrudićemo se da budemo u najboljem izdanju“, rekao je je Ognjenović.

Rudari u posljednje vrijeme pružaju bolje partije na gostovanjima, pa u klubu s optimizmom gledaju na narednih 14 kola prvenstva.
Golman i kapiten ekipe, Mišo Dubljanić, poručuje da je vrijeme za odlučnu borbu za svaki bod.

"Od početka drugog dijela sezone igramo jako dobro i osvojili smo četiri boda. Želimo da nastavimo u tom ritmu jer više nema vremena za kalkulacije. Idemo u Posušje da nametnemo svoj ritam i pokušamo doći do tri boda koja bi nam mnogo značila u borbi za opstanak. Njihov stadion je fantastičan i to nama ide u prilog. Na kvalitetnim terenima pokazujemo dobar fudbal i nije slučajno što bolje igramo na strani", rekao je Dubljanić.

U posljednjih šest međusobnih susreta uspješniji su bili „rudari“ sa tri pobjede, dok su tri utakmice završene bez pobjednika.

