Impresivna koreografija Delija: Prvi srpski državnik i svetitelj preko cijele tribine protiv Lila

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
Koreografija navijača Crvene zvezde je predstavila Svetog Simeona Mirotočivog, tj. Stefana Nemanju preko cijele severne tribine.

Crvena zvezda Lil koreografija Delija Stefan Nemanja Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Fudbaleri Crvene zvezde su dočekali Lil u revanš meču nokaut faze Lige Evrope, a pre početka meča preko cijele tribine osvanula je - ikona. Slika svetog Simeona Mirotočivog dočekala je igrače Lila na terenu, a razlog je jasan. 

Navijačka grupa Delije ima svoju krsnu slavu i to je upravo sveti Simeon. Srpska pravoslavna crkva praznik posvećen njemu slavi upravo 26. februara, kada se i igra ovaj meč. Pogledajte kako je na stadionu izgledala ova koreografija ispod koje je pisalo: "Neka vas vera vodi do pobede": 

Simeon Mirotočivi je zapravo Stefan Nemanja, utemeljitelj srpske državnosti i državnik za vrijeme čije vladavine su Srbi i definitivno prešli sa paganske religije Starih Slovena na hrišćanstvo.

Pogledajte

00:15
Koreografija Delija
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Tagovi

FK Crvena zvezda Delije fudbal Liga Evrope navijači

