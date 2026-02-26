Impresivna koreografija Delija: Prvi srpski državnik i svetitelj preko cijele tribine protiv Lila

Koreografija navijača Crvene zvezde je predstavila Svetog Simeona Mirotočivog, tj. Stefana Nemanju preko cijele severne tribine.

Fudbaleri Crvene zvezde su dočekali Lil u revanš meču nokaut faze Lige Evrope, a pre početka meča preko cijele tribine osvanula je - ikona. Slika svetog Simeona Mirotočivog dočekala je igrače Lila na terenu, a razlog je jasan.

Navijačka grupa Delije ima svoju krsnu slavu i to je upravo sveti Simeon. Srpska pravoslavna crkva praznik posvećen njemu slavi upravo 26. februara, kada se i igra ovaj meč. Pogledajte kako je na stadionu izgledala ova koreografija ispod koje je pisalo: "Neka vas vera vodi do pobede":

Simeon Mirotočivi je zapravo Stefan Nemanja, utemeljitelj srpske državnosti i državnik za vrijeme čije vladavine su Srbi i definitivno prešli sa paganske religije Starih Slovena na hrišćanstvo.

