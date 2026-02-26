"Bolje Liga Evrope, nego Barsa da nam da 5 komada": Stojadinović uvjeren u pobedu crveno-bijelih

Poznati fudbalski menadžer Zoran Stojadinović dao je svoju prognozu utakmice Crvene zvezde i Lila u Beogradu.

Izvor: Arena 1 premium/Printscreen

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju ekipu Lila u revanš meču koji vodi u osminu finala Lige Evrope. Izabranici Dejana Stankovića su u Francuskoj odigrali sjajan meč, slavili sa 1:0 i sada ih čeka revanš na stadionu "Rajko Mitić" gdje se očekuje ogromna poseta. Pred početak meča u studiju "Arena sport" menadžer Zoran Stojadinović i trener Dejan Čelar iznijeli su stručne analize i očekivanja.

Stojadinović vjeruje u prolaz srpskog šampiona, ali upozorava na ozbiljnost rivala. Smatra da je Liga Evrope takmičenje po mjeri Zvezde gde može da se nada ozbiljnijim rezultatima.

"Mislim da ćemo proći, mislim da će Zvezda pokazati ovo što je pokazala u prethodnim utakmicama i ako odigra ozbiljnu utakmicu, mislim da, naravno, ne možemo da kažemo neće imati problem da prođe, jer ipak pričamo o jednom ozbiljnom protivniku iz Francuske, ali mislim da je Zvezda favorit u ovoj utakmici", rekao je Stojadinović za "Arenasport" i dodao:

"Liga Evrope je mjerilo da smo ravnopravni sa svima i mislim da navijači više vole to nego da dođe Barselona i da nam da četiri-pet golova."

Fudbalski analitičar i trener Dejan Čelar govorio je o taktičkim zamislima i napretku Crvene zvezde pod vođstvom Dejana Stankovića.

"Šta je pokazala Crvena zvezda u prvoj utakmici u taktičkom smislu? Pokazala je, prije svega, ozbiljnost u taktičkom smislu, određen iskorak u odnosu na prethodni period, pokazali su da mogu da igraju defanzivnu organizaciju vrlo visoko i u većem dijelu meča. Pokazali su kvalitet kada su imali lopte u nogama i sigurno da će ova utakmica biti pre svega drugačija, jer između bio i derbi, bila je ozbiljna potrošnja i Francuzi sada bukvalno u ovoj sezoni polažu sve karte da bi malo ispravili utisak iz uvodnog dijela prvenstva i sigurno da će pokušati sve da nastave ove kvalifikacije" rekao je Čelar.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!