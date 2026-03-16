logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

I to se desilo – utakmica PLBIH sa gostujućim navijačima svih 90 minuta!

Goran Arbutina
0

Fudbalski klub Velež zahvalio se navijačima na podršci, ali i domaćinima u Prijedoru.

Navijači Veleža u Prijedoru svih 90 minuta utakmice Izvor: Facebook/FK Velež

Fudbaleri Veleža u nedjelju su poslije velikog preokreta stigli do pobjede protiv Rudara u Prijedoru.

Pobjedonosni pogodak postigli su u sudijskoj nadoknadi utakmice, a onda uradili nešto što se rijetko viđa na utakmicama Premijer lige BIH – proslavili ga sa svojim navijačima.

Naime, ovo je jedna od rijetkih utakmica u kojima su gostujući navijači bili na tribinama od početka pa do posljednjeg zvižduka.

Praktično nepisano pravilo, koje nikako nije u duhu fudbala, je da organi bezbjednosti gostujuće navijače uvedu na stadion poslije 15-ak ili više minuta, a onda i da ih izvedu najmanje toliko prije kraja utakmice.

Ovoga puta to nije bio slučaj u Prijedoru, a nakon svega oglasio se i FK Velež i zahvalio se svojim navijačima na podršci, ali i domaćinu i nadležnim službama na korektnoj saradnji.

"Čistom desetkom možemo ocijeniti naše vjerne navijače koji su prevalili dug put kako bi ekipu bodrili u dalekom Prijedoru, i na kraju zajednički proslavili važna tri boda. Velike pohvale i onima u čijoj je nadležnosti da su naši navijači utakmicu mogli pratiti od prve do posljednje minute, što u bh. fudbalu i nije baš čest slučaj. Ovo je jedan od rijetkih primjera, gdje su navijači gostujućeg tima bili od početka do kraja utakmice na tribinama, a ovaj primjer pokazuje da je moguće da se sve organizuje kako treba i u Premijer ligi", naveli su iz FK Velež.

Tagovi

FK Velež navijači Premijer liga BiH Rudar Prijedor

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC