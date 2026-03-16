I to se desilo – utakmica PLBIH sa gostujućim navijačima svih 90 minuta!

Fudbalski klub Velež zahvalio se navijačima na podršci, ali i domaćinima u Prijedoru.

Izvor: Facebook/FK Velež

Fudbaleri Veleža u nedjelju su poslije velikog preokreta stigli do pobjede protiv Rudara u Prijedoru.

Pobjedonosni pogodak postigli su u sudijskoj nadoknadi utakmice, a onda uradili nešto što se rijetko viđa na utakmicama Premijer lige BIH – proslavili ga sa svojim navijačima.

Naime, ovo je jedna od rijetkih utakmica u kojima su gostujući navijači bili na tribinama od početka pa do posljednjeg zvižduka.

Praktično nepisano pravilo, koje nikako nije u duhu fudbala, je da organi bezbjednosti gostujuće navijače uvedu na stadion poslije 15-ak ili više minuta, a onda i da ih izvedu najmanje toliko prije kraja utakmice.

Ovoga puta to nije bio slučaj u Prijedoru, a nakon svega oglasio se i FK Velež i zahvalio se svojim navijačima na podršci, ali i domaćinu i nadležnim službama na korektnoj saradnji.

"Čistom desetkom možemo ocijeniti naše vjerne navijače koji su prevalili dug put kako bi ekipu bodrili u dalekom Prijedoru, i na kraju zajednički proslavili važna tri boda. Velike pohvale i onima u čijoj je nadležnosti da su naši navijači utakmicu mogli pratiti od prve do posljednje minute, što u bh. fudbalu i nije baš čest slučaj. Ovo je jedan od rijetkih primjera, gdje su navijači gostujućeg tima bili od početka do kraja utakmice na tribinama, a ovaj primjer pokazuje da je moguće da se sve organizuje kako treba i u Premijer ligi", naveli su iz FK Velež.