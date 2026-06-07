Reprezentativac Srbije Nemanja Barać za MONDO se oglasio poslije još jednog uspjeha nacionalnog tima, osvojene bronzane medalje na FIBA Svjetskom prvenstvu.

Izvor: MONDO

Reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na FIBA Svjetskom prvenstvu u basketu 3x3! Srpski "orlovi" su u borbi za treće mjesto savladali Francusku, a poslije meča za MONDO je pričao kapiten Nemanja Barać. Tim ne krije da ostaje žal za zlatom, ali je osvojena medalja još jedan veliki uspjeh za srpski nacionalni tim.

"Ne možemo da zaboravimo, ali jako neugodan protivnik Letonija, kao i uvijek. Pobijedili su nas na Evropskom, pobijedili su nas sad na Svjetskom prvenstvu", započeo je Barać.

Pogledajte 01:05 Nemanja Barać Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

"Ne znam šta bih rekao, imali smo utakmicu u našim rukama, ali smo izgubili. Možda je bolje da se okrenemo ljepšim stvarima. Odigrali smo težak basket i protiv Francuske. Uspjeli smo da se podignemo poslije onakvog poraza od Letonije i da osvojimo bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu", dodao je Barać u razgovoru za MONDO.

Vidi opis Nemanja Barać za MONDO otkrio kako se Srbija podigla i uzela bronzu: "Kad izgubiš, napraviš da sija Sunce" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 12 / 12 AD

Srbija je poražena na bolan način protiv Letonije u borbi za finale, ali je i pored toga uspjela da se vrati na teren i izbori pobjedu. Na pitanje da li se tim emotivno ispraznio, Barać je bio iskren:

"Možda i jesmo, ali moramo da nađemo i da smognemo snage da se vratimo. Znali smo šta nas čeka. Napraviš u glavi to - i kad te nešto boli i kad izgubiš meč, napraviš da sija Sunce", zaključio je Barać poslije velikog uspjeha reprezentacije Srbije.

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Pogledajte 00:38 Srbija osvojila bronzanu medalju Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO, Tijana Jevtić)