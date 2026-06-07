Basketaši Srbije osvojili su bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Varšavi, pošto su u meču za treće mjesto savladali Francusku rezultatom 20:19.
Sija bronza kao zlato!
"Orlovi" su uspjeli da se prvenstveno psihički oporave od izgubljenog polufinala od Letonije, a onda u meču za treće mjesto nadigraju "trikolore" i osvoje bronzanu medalju na šampionatu svijeta u Varšavi.
Gledali smo još jednu igru nerava tokom svih 10 minuta, ali su srpski momci uspjeli da se oporave od teškog poraza u polufinalu i još jednom potvrde status jedne od najboljih reprezentacija na svijetu. Ostaje šal za propuštenom šansom protiv Letonije, ali ova bronza ima zlatni sjaj.
Nije služio šut srpske igrače u ovom duelu, ali je utisak da su naspram sebe imali realno lošijeg rivala. Imali su prednost tokom prvih pet minuta, da bi Francuzi preko raspoloženog Remboa i Suharda najprije uhvatili rezultatski priključak, a onda i u jednom momentu preuzeli vođstvo.
Ipak, momci iz Srbije su za sve imali odgovor. Nerandžić je igrao sjajno u defanzivi, a onda su mini serijom stigli na poen do pobjede 20:17.
Francuzi se nisu predavali, ali su sačuvali pribranost u ključnim momentima i na kraju zasluženo slavili. Srbija je tako osvojila treću bronzanu medalju na Svjetskim prvenstvima, a sedmo zlato će morati da sačeka makar još dvije godine.
Srbija pobijedila Francusku za bronzu na Svjetskom prvenstvu!
(MONDO)