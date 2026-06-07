Basketaši Srbije osvojili su bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Varšavi, pošto su u meču za treće mjesto savladali Francusku rezultatom 20:19.

Izvor: MONDO

Sija bronza kao zlato!

"Orlovi" su uspjeli da se prvenstveno psihički oporave od izgubljenog polufinala od Letonije, a onda u meču za treće mjesto nadigraju "trikolore" i osvoje bronzanu medalju na šampionatu svijeta u Varšavi.

Gledali smo još jednu igru nerava tokom svih 10 minuta, ali su srpski momci uspjeli da se oporave od teškog poraza u polufinalu i još jednom potvrde status jedne od najboljih reprezentacija na svijetu. Ostaje šal za propuštenom šansom protiv Letonije, ali ova bronza ima zlatni sjaj.

Nije služio šut srpske igrače u ovom duelu, ali je utisak da su naspram sebe imali realno lošijeg rivala. Imali su prednost tokom prvih pet minuta, da bi Francuzi preko raspoloženog Remboa i Suharda najprije uhvatili rezultatski priključak, a onda i u jednom momentu preuzeli vođstvo.

Ipak, momci iz Srbije su za sve imali odgovor. Nerandžić je igrao sjajno u defanzivi, a onda su mini serijom stigli na poen do pobjede 20:17.

Francuzi se nisu predavali, ali su sačuvali pribranost u ključnim momentima i na kraju zasluženo slavili. Srbija je tako osvojila treću bronzanu medalju na Svjetskim prvenstvima, a sedmo zlato će morati da sačeka makar još dvije godine.

Vidi opis Srbija pobijedila Francusku za bronzu na Svjetskom prvenstvu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 12 / 12 AD

(MONDO)