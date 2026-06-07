FIFA vratila pravilo od prije 20 godina: Gol razlika više nije presudna na Svjetskom prvenstvu

FIFA je odlučila da vrati pravilo koje je posljednji put primjenjeno na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj 2006. godine.

Izvor: Emily Curiel / Zuma Press / Profimedia

Svjetsko prvenstvo u fudbalu startuje za nekoliko dana, a FIFA je uvela nekoliko značajnih izmjena u odnosu na Mundijal 2022. godine. Posebno je važno vraćanje pravila koje je posljednji put primjenjeno na SP-u u Njemačkoj 2006. godine i tiče se grupne faze takmičenja.

Na posljednja četiri prvenstva gol razlika je imala prednost, a sada će biti sekundarni kriterijum. Šta to znači?

Na primjer, ako dvije reprezentacije završe grupnu fazu sa istim brojem bodova, odlučivaće prvo ishod međusobnog okršaja, ako je i u tom slučaju situacija neriješena, u obzir će se uzimati gol razlika.

❗️ Important thing to remember.



For the first time since 2006, FIFA will use HEAD-TO-HEAD points as the first tie-breaker for group placement at the World Cup!



Unlike World Cups in 2010, 2014, 2018, 2022; GOAL DIFFERENCE comes into play only if H2H pts are equal!



✔️…pic.twitter.com/enP7E8Shte — Football Meets Data (@fmeetsdata)June 7, 2026

Ipak, što se tiče trećeplasiranih timova, tu će gol razlika i dalje biti presudni faktor.

Kako se određuje plasman u grupi?

1. Broj bodova osvojenih u svim utakmicama u grupi

2. Međusobni skor (broj bodova osvojenih u utakmicama između izjednačenih timova)

3. Gol-razlika iz svih utakmica u grupi

4. Broj postignutih golova u svim utakmicama

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(MONDO)