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FIFA vratila pravilo od prije 20 godina: Gol razlika više nije presudna na Svjetskom prvenstvu

FIFA vratila pravilo od prije 20 godina: Gol razlika više nije presudna na Svjetskom prvenstvu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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FIFA je odlučila da vrati pravilo koje je posljednji put primjenjeno na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj 2006. godine.

FIFA vratila pravilo od prije 20 godina za SP Izvor: Emily Curiel / Zuma Press / Profimedia

Svjetsko prvenstvo u fudbalu startuje za nekoliko dana, a FIFA je uvela nekoliko značajnih izmjena u odnosu na Mundijal 2022. godine. Posebno je važno vraćanje pravila koje je posljednji put primjenjeno na SP-u u Njemačkoj 2006. godine i tiče se grupne faze takmičenja.

Na posljednja četiri prvenstva gol razlika je imala prednost, a sada će biti sekundarni kriterijum. Šta to znači?

Na primjer, ako dvije reprezentacije završe grupnu fazu sa istim brojem bodova, odlučivaće prvo ishod međusobnog okršaja, ako je i u tom slučaju situacija neriješena, u obzir će se uzimati gol razlika.

Ipak, što se tiče trećeplasiranih timova, tu će gol razlika i dalje biti presudni faktor.

Kako se određuje plasman u grupi?

1. Broj bodova osvojenih u svim utakmicama u grupi

2. Međusobni skor (broj bodova osvojenih u utakmicama između izjednačenih timova)

3. Gol-razlika iz svih utakmica u grupi

4. Broj postignutih golova u svim utakmicama

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Izvor: FIFA Museum
Izvor: FIFA Museum

(MONDO)

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