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FIFA promijenila pravilo o himnama pred Svjetsko prvenstvo: Svi igrači moraju na centar, kraj ogromne zastave

FIFA promijenila pravilo o himnama pred Svjetsko prvenstvo: Svi igrači moraju na centar, kraj ogromne zastave

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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FIFA je promijenila način na koji će ekipe biti predstavljane na Svjetskom prvenstvu

Novo pravilo prilikom intoniranja himni na Mundijal 2026 Izvor: fifa.com

FIFA je predstavila novu ceremoniju pred početak utakmica na Svjetskom prvenstvu, prema kojoj će svi fudbaleri koji se nalaze u sastavu za meč biti postrojeni oko centra terena prije intoniranja nacionalnih himni.

Ceremonija će uključivati i ogromne zastave država učesnica, dok će igrači na teren izlaziti kroz posebno postavljen luk u blizini tunela. Novi FIFA protokol podrazumijeva da će na terenu prije početka utakmice biti i rezervni igrači, koji će zajedno sa starterima učestvovati u ceremoniji, objavio je "Njujork Tajms".

Ova novina dolazi nakon prošlogodišnjeg FIFA Svjetskog prvenstva za klubove u SAD, kada je FIFA uvela predstavljanje po uzoru na NBA ligu, uz pojedinačno najavljivanje igrača prilikom izlaska iz tunela.

Iako na predstojećem Mundijalu igrači neće biti predstavljani pojedinačno, planirano je da ih na teren izvode djeca.

Iz FIFA navode da je cilj nove ceremonije da svi prisutni na stadionu imaju potpuni pogled na događaj, od "360 stepeni".

Nakon intoniranja himni, uslijediće tradicionalni protokol pred početak utakmice, uključujući pozdravljanje igrača i zajedničko fotografisanje startnih postava. Kapiteni obje ekipe potom će prići centru terena zbog bacanja novčića.

FIFA je takođe najavila da će, kako turnir bude odmicao, ceremonija biti dodatno obogaćena novim elementima poput obojenog dima i pirotehničkih efekata. "Kako Svjetsko prvenstvo bude odmicalo, nastavićemo da uvodimo inovacije u način na koji navijači doživljavaju igru", rekao je predsjednik FIFA Đani Infantino u saopštenju.

"To što će svi igrači i sudije tokom himni stajati jedni naspram drugih u centru terena stvoriće trenutak jedinstva, ponosa i emocija koji pripada ekipama, ali i svima koji su dio ovog događaja. Svjetsko prvenstvo je priča o svakom igraču i svakom navijaču, a nova ceremonija upravo to odražava."

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Tagovi

Mundijal 2026 FIFA

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