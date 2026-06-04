Kako bi Jugoslavija izgledala na Mundijalu 2026?

Engleski portal 'GiveMeSport' analizira kako bi izgledala reprezentacija Jugoslavije danas. U idealnih 11 uvršteni su fudbaleri iz Hrvatske, Srbije i BiH.

Izvor: AI Photo

Svetsko prvenstvo u fudbalu u SAD, Meksiku i Kanadi počinje 11. juna i na njemu ćemo vidjeti dvije bivše jugoslovenske republike. Samo su Hrvatska i Bosna i Hercegovina uspjele da se plasiraju na završni turnir, dok Srbija, Severna Makedonija, Crna Gora i Slovenija moraju da čekaju neku sljedeću šansu.

Međutim, tema Jugoslavije i dalje privlači inostrane medije, tako da je engleski portal "GiveMeSport" objavio interesantnu vijest o tome kako bi danas izgledala reprezentacija nekadašnje velike države. Ko bi danas igrao za Jugoslaviju, da postoji?

I može se reći da su iznenadili određenim izborima, posebno jer Hrvatska ne dominira kako bi se očekivalo.

Engleski portal uvrstio je čak četvoricu srpskih fudbalera u idealnih 11 Jugoslavije, koliko ima i Hrvata. Tako su u zadnjoj liniji Strahinja Pavlović (Milan) i Nikola Milenković (Notingem Forest), zatim Sergej Milinković-Savić (Al Hilal) u veznom redu, a u napadu Dušan Vlahović (Juventus).

Što se tiče Hrvata, tu su Joško Gvardiol i Mateo Kovačić (Mančester siti), Ivan Perišić (PSV) i Luka Modrić (Milan), dok Slovenija daje dvojicu igrača - Benjamin Šeško (Mančester junajted) i Jan Oblak (Atletiko Madrid).

Jedini fudbaler iz Bosne i Hercegovine koji je uvršten u ovaj tim Jugoslavije je Amar Dedić (Benfika).

Dakle, ovako bi izgledalo 11: Oblak - Pavlović, Milenković, Gvardiol - Dedić, Kovačić, Modrić, SMS, Perišić - Vlahović i Šeško.

Ko bi još bio na spisku?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

"GiveMeSport" objavio je i prošireni spisak fudbalera koji bi činili reprezentaciju Jugoslavije i na njemu ima takođe nekoliko više nego zanimljivih imena.

Golmani: Jan Oblak (Slovenija, Atletiko Madrid), Vanja Milinković-Savić (Srbija, Torino), Stole Dimitrijevski (Severna Makedonija, Valensija)

Jan Oblak (Slovenija, Atletiko Madrid), Vanja Milinković-Savić (Srbija, Torino), Stole Dimitrijevski (Severna Makedonija, Valensija) Odbrambeni igrači : Joško Gvardiol (Hrvatska, Mančester siti), Josip Stanišić (Hrvatska, Bajern Minhen), Strahinja Pavlović (Srbija, Milan), Nikola Milenković (Srbija, Notingem Forest), Sead Kolašinac (BiH, Atalanta), Jaka Bijol (Slovenija, Lids junajted), Marin Pongračić (Hrvatska, Fiorentina), Amar Dedić (BiH, Benfika)

: Joško Gvardiol (Hrvatska, Mančester siti), Josip Stanišić (Hrvatska, Bajern Minhen), Strahinja Pavlović (Srbija, Milan), Nikola Milenković (Srbija, Notingem Forest), Sead Kolašinac (BiH, Atalanta), Jaka Bijol (Slovenija, Lids junajted), Marin Pongračić (Hrvatska, Fiorentina), Amar Dedić (BiH, Benfika) Vezni igrači: Luka Modrić (Hrvatska, Milan), Mateo Kovačić (Hrvatska, Mančester siti), Mario Pašalić (Hrvatska, Atalanta), Nikola Vlašić (Hrvatska, Torino), Sergej Milinković-Savić (Srbija, Al Hilal), Nemanja Gudelj (Srbija, Sevilja), Saša Lukić (Srbija, Fulam), Eljif Elmas (Sleverna Makedonija, RB Lajpcig)

Luka Modrić (Hrvatska, Milan), Mateo Kovačić (Hrvatska, Mančester siti), Mario Pašalić (Hrvatska, Atalanta), Nikola Vlašić (Hrvatska, Torino), Sergej Milinković-Savić (Srbija, Al Hilal), Nemanja Gudelj (Srbija, Sevilja), Saša Lukić (Srbija, Fulam), Eljif Elmas (Sleverna Makedonija, RB Lajpcig) Napadači: Benjamin Šeško (Slovenija, Mančester Junajted), Edin Džeko (BiH, Šalke), Dušan Vlahović (Srbija, Juventus), Vedat Murići ("Kosovo", Majorka), Ante Budimir (Hrvatska, Osasuna), Andrej Kramarić (Hrvatska, Hofenhajm), Ivan Perišić (Hrvatska, PSV).

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