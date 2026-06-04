logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako bi Jugoslavija izgledala na Mundijalu 2026? 1

Kako bi Jugoslavija izgledala na Mundijalu 2026?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
1

Engleski portal 'GiveMeSport' analizira kako bi izgledala reprezentacija Jugoslavije danas. U idealnih 11 uvršteni su fudbaleri iz Hrvatske, Srbije i BiH.

Kako bi izgledao tim Jugoslavije na Mundijalu 2026 Izvor: AI Photo

Svetsko prvenstvo u fudbalu u SAD, Meksiku i Kanadi počinje 11. juna i na njemu ćemo vidjeti dvije bivše jugoslovenske republike. Samo su Hrvatska i Bosna i Hercegovina uspjele da se plasiraju na završni turnir, dok Srbija, Severna Makedonija, Crna Gora i Slovenija moraju da čekaju neku sljedeću šansu.

Međutim, tema Jugoslavije i dalje privlači inostrane medije, tako da je engleski portal "GiveMeSport" objavio interesantnu vijest o tome kako bi danas izgledala reprezentacija nekadašnje velike države. Ko bi danas igrao za Jugoslaviju, da postoji?

I može se reći da su iznenadili određenim izborima, posebno jer Hrvatska ne dominira kako bi se očekivalo.

Engleski portal uvrstio je čak četvoricu srpskih fudbalera u idealnih 11 Jugoslavije, koliko ima i Hrvata. Tako su u zadnjoj liniji Strahinja Pavlović (Milan) i Nikola Milenković (Notingem Forest), zatim Sergej Milinković-Savić (Al Hilal) u veznom redu, a u napadu Dušan Vlahović (Juventus).

Što se tiče Hrvata, tu su Joško Gvardiol i Mateo Kovačić (Mančester siti), Ivan Perišić (PSV) i Luka Modrić (Milan), dok Slovenija daje dvojicu igrača - Benjamin Šeško (Mančester junajted) i Jan Oblak (Atletiko Madrid).

Jedini fudbaler iz Bosne i Hercegovine koji je uvršten u ovaj tim Jugoslavije je Amar Dedić (Benfika).

Dakle, ovako bi izgledalo 11: Oblak - Pavlović, Milenković, Gvardiol - Dedić, Kovačić, Modrić, SMS, Perišić - Vlahović i Šeško.

Ko bi još bio na spisku?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

"GiveMeSport" objavio je i prošireni spisak fudbalera koji bi činili reprezentaciju Jugoslavije i na njemu ima takođe nekoliko više nego zanimljivih imena.

  • Golmani: Jan Oblak (Slovenija, Atletiko Madrid), Vanja Milinković-Savić (Srbija, Torino), Stole Dimitrijevski (Severna Makedonija, Valensija)
  • Odbrambeni igrači: Joško Gvardiol (Hrvatska, Mančester siti), Josip Stanišić (Hrvatska, Bajern Minhen), Strahinja Pavlović (Srbija, Milan), Nikola Milenković (Srbija, Notingem Forest), Sead Kolašinac (BiH, Atalanta), Jaka Bijol (Slovenija, Lids junajted), Marin Pongračić (Hrvatska, Fiorentina), Amar Dedić (BiH, Benfika)
  • Vezni igrači: Luka Modrić (Hrvatska, Milan), Mateo Kovačić (Hrvatska, Mančester siti), Mario Pašalić (Hrvatska, Atalanta), Nikola Vlašić (Hrvatska, Torino), Sergej Milinković-Savić (Srbija, Al Hilal), Nemanja Gudelj (Srbija, Sevilja), Saša Lukić (Srbija, Fulam), Eljif Elmas (Sleverna Makedonija, RB Lajpcig)
  • Napadači: Benjamin Šeško (Slovenija, Mančester Junajted), Edin Džeko (BiH, Šalke), Dušan Vlahović (Srbija, Juventus), Vedat Murići ("Kosovo", Majorka), Ante Budimir (Hrvatska, Osasuna), Andrej Kramarić (Hrvatska, Hofenhajm), Ivan Perišić (Hrvatska, PSV).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati



Tagovi

Jugoslavija fudbal Mundijal 2026

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Hmm

Koga briga za to? Samo mi Srbi pratimo za tom jugonostalgijom.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC