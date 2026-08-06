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Biser Real Madrida stiže u Crvenu zvezdu: "Pregovori su u završnoj fazi"

Biser Real Madrida stiže u Crvenu zvezdu: "Pregovori su u završnoj fazi"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda je blizu dovođenja Andreja Bjelića iz Real Madrida, talentovanog beka-šutera. Pregovori su u završnoj fazi da se vrati kući poslije tri godine u Španiji.

Da li Andrej Bjelić iz Reala dolazi u Crvenu zvezdu Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda mogla bi da dovede talenat Real Madrida iz Srbije Andreja Bjelića. Prema objavi specijalizovanog naloga "Lejap hups", U-18 reprezentativac Srbije u završnim je pregovorima sa crveno-bijelima. Igra na poziciji beka-šutera, visok je 193 centimetara i rođen je 17. marta 2008. godine u Čačku.

Bjelić je proveo prethodne tri godine u Real Madridu i probio se kroz omladinski pogon kao jedan od većih talenata "kraljevskog kluba". Za njega je zainteresovan i Žalgiris, a u objavi o njegovim pregovorima sa Zvezdom navedeno je da "djeluje da je pravo vrijeme za povratak kući".

Andrej Bjeljić je ovog ljeta igrao za Srbiju na U-18 Evropskom prvenstvu, a prethodnih godina igrao je i na EP u U-16 konkurenciji i osvojio bronzu na tom turniru 2024.

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Tagovi

KK Crvena zvezda košarka transferi KK Real Madrid Andrej Bjelić

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