Crvena zvezda je blizu dovođenja Andreja Bjelića iz Real Madrida, talentovanog beka-šutera. Pregovori su u završnoj fazi da se vrati kući poslije tri godine u Španiji.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda mogla bi da dovede talenat Real Madrida iz Srbije Andreja Bjelića. Prema objavi specijalizovanog naloga "Lejap hups", U-18 reprezentativac Srbije u završnim je pregovorima sa crveno-bijelima. Igra na poziciji beka-šutera, visok je 193 centimetara i rođen je 17. marta 2008. godine u Čačku.

Bjelić je proveo prethodne tri godine u Real Madridu i probio se kroz omladinski pogon kao jedan od većih talenata "kraljevskog kluba". Za njega je zainteresovan i Žalgiris, a u objavi o njegovim pregovorima sa Zvezdom navedeno je da "djeluje da je pravo vrijeme za povratak kući".

Vidi opis Biser Real Madrida stiže u Crvenu zvezdu: "Pregovori su u završnoj fazi" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Andrej Bjeljić je ovog ljeta igrao za Srbiju na U-18 Evropskom prvenstvu, a prethodnih godina igrao je i na EP u U-16 konkurenciji i osvojio bronzu na tom turniru 2024.

Crvena Zvezda stealing Real Madrid's sharpshooter?



According to sources, a major transfer in Serbian basketball is close to completion. Young elite shooter Andrej Bielić is on the verge of signing with the Serbian powerhouse.



Bielić arrives after an successful season with…pic.twitter.com/9rSC9OgreB — LayUp Hoops (@Layup_Scouting)August 6, 2026

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