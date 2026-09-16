Reprezentacija Srbije je pobijedila Dansku i tako obezbijedila plasman u osminu finala, ali još nije jasno s koje pozicije bi mogla u dalju fazu takmičenja.

Izvor: Emmi Korhonen / AFP / Profimedia

Odbojkaši Srbije su odigrali još jedan nestvaran meč na Evropskom prvenstvu. Druga utakmica u nizu koju su gubili 2:0 na kraju je pripala njima. Izvjesno je da je Srbija obezbijedila plasman u osminu finala, ali još nije jasno sa koje pozicije bi srpski tim mogao u dalju fazu takmičenja.

Srbija je pobijedila Holandiju nevjerovatnim preokretom, a onda je isto uradila i sa Danskom. Posebno je zanimljivo da najiskusniji nisu bili na terenu, pa osim Marka Ivovića tim nije mogao da računa na dobro poznata imena. George Krecu riješio je da protiv Danske igra bez kapitena Nikole Jovovića i lidera Dražena Luburića. U prvi mah ta odluka se činila lošom, jer je srpski tim gubio 2:0 u setovima, a to je značilo da bi "orlovi" sa pozicije četiri išli u dalju fazu, što dalje znači - meč protiv Italije.

Vidi opis Srbija opet preokrenula, a sad sve staje u jedan meč: Evo šta "orlovima" treba protiv Belgije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Emmi Korhonen/LEHTIKUVA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Emmi Korhonen/LEHTIKUVA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Međutim, pobjeda protiv Danaca, ma kakva bila, obezbijedila je najmanje treće mjesto srpskom timu u grupi C i samim tim je izbjegnuta opaka Italija, koja ima svega dva izgubljena seta poslije četiri utakmice. Ostaje pretpostavka da će ovaj tim zadržati prvu poziciju u grupi A u kojoj se još nalaze i Češka, Slovenija, Grčka, Švedska i Slovačka.

Kako stoje stvari za Srbiju?

Srbija poslije četiri odigrane utakmice ima tri pobjede i jedan poraz. Prema tome, utakmica protiv Belgije će odnijeti prevagu u konkretnom plasmanu za nastavak takmičenja. Trenutno je poznato da prve četiri ekipe iz grupe idu u dalju fazu, a stanje na tabeli kaže da su "orlovi" trenutno treći sa sedam bodova.

Ispred Srbije se nalaze Finska i Belgija sa po 10. Može se reći da su Srbiju skupo koštale pobjede i preokreti, pošto poslije četiri utakmice ima tri boda manje od narednog rivala. Zbog toga je Srbiji potrebno da Belgiju pobijedi 3:0 ili 3:1, kako bi dobila tri boda i izjednačila broj poena na tabeli, odnosno pretekla rivala. U slučaju da rezultat na kraju meča bude 3:2 u korist Srbije, to znači da bi srpski tim dobio dva boda, a Belgija jedan, pa bi njen rival - iako je poražen - bio ispred "orlova" na tabeli.

Pobjeda Belgije osigurala bi treće mjesto Srbiji, dok srpski tim nema šansu da zauzme lidersko mjesto jer je od Finske ubjedljivo poražen 3:0.