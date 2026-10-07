Završena još jedna velika karijera: Oprostio se bivši svjetski šampion!

Pedro Rodrigez je stavio tačku na bogatu karijeru.

Izvor: Alfredo Falcone / LaPresse / Profimedia

Još jedna bogata fudbalska karijera je završena – Pedro Rodrigez je u 40. godini okačio kopačke o klin!

Doskorašnji član Lacija, a bivši prvotimac Barselone, Čelsija i Rome i nekadašnji prvak svijeta sa Španijom objelodanio je putem društvenih mreža da je vrijeme da stavi tačku na karijeru.

Momak sa Kanarskih ostrva podigao je pehar Svjetskog prvenstva 2010, Evropskog prvenstva 2012, tri Lige šampiona sa Barselonom, jednu Premijer ligu sa Čelsijem, pet titula prvaka Španije, tri UEFA Superkupa, jednu Ligu Evrope, dva Sjetska klupska prvenstva, jedan FA kup, tri Kupa kralja i četiri Superkupa Španije!

Kao profesionalac, sakupio je 841 zvaničnu utakmicu i postigao više od 200 golova. Njegovim oproštajem, od španske selekcije koja je 2010. godine postala prvak svijeta aktivni igrači ostali su još samo Raul Albiol, Serhio Ramos, Huan Mata i Havi Martinez. Međutim, nijedan od njih četvorice trenutno nema klub — svi su slobodni igrači.

Izvor: Cosmin Iftode / Alamy / Profimedia

"I danas se sjećam te buke, hiljada ljudi na tribinama i dvadesetogodišnjeg dječaka sa Tenerifea koji čeka pored aut-linije, baš ovdje. Tog dana sam kročio na fudbalski teren i otvorio vrata jednog drugog života. U tom trenutku bilo je nemoguće zamisliti šta će uslijediti.

Sve je počelo na peščanom terenu na mom ostrvu, Tenerifeu, i sa loptom koju nisam ispuštao. Biti dio najbolje Barselone u istoriji bila je privilegija, osvojili smo sve i zadivili svet. Moje srce će zauvijek biti 'kulé' (Barselonino).

A onda, jednog dana, gotovo ne vherujući u to, postao sam svjetski šampion i starter u finalu Svjetskog prvenstva. London me je naučio kako da počnem od nule, da upoznam drugu kulturu i da sazrim kao čovek. U Italiji... Italija mi je dotakla srce.

Stigao sam kao veteran, a tretirali su me kao sina. Danas se vraćam tamo gdje je sve počelo, da zatvorim jedno čudesno poglavlje. Osjećam se kao da sam postao veliki heroj.

Osjećam da je došao trenutak. Hvala mojim saigračima — najljepša stvar nisu bili trofeji, već vi. Hvala klubovima koji su mi otvorili svoja vrata.

Hvala trenerima koji su vjerovali u mene. Hvala navijačima na tolikoj ljubavi. I hvala mojoj djeci, mojoj porodici i mojim prijateljima.

Hvala ti, fudbale, što si me učinio toliko srećnim."

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!