Prvotimac Atalante pohvalno govorio o Borcu i Banjaluci nakon nestvarnog preokreta na Gradskom stadionu.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Fudbaleri Atalante stigli su do teške, ali vrijedne pobjede u Banjaluci savladavši ekipu Borca nakon velikog preokreta u samoj završnici susreta. Banjalučki tim imao je prednost sve do 85. minuta, ostao zatim sa devetoricom zbog isključenja Abela Paskvala i Sebastijana Erere, a onda je sve krenulo nizbrdo i gosti iz Bergama odnijeli su kompletan plijen.

Jedan od najzaslužnijih za slavlje italijanskog sastava bio je strijelac prvog pogotka za goste Nikola Krstović, koji je nakon utakmice pohvalio igru domaćina i atmosferu na stadionu.

"Na početku smo otvorili meč onako kako smo i željeli, stvorili par šansi, ali ih nismo iskoristili. Borac se uz veliku podršku navijača trgnuo i postigao dva prelijepa gola iz dvije lijepe akcije. Tada se čitav stadion digao, bio je uz njih i svaka im čast na tome", istakao je Krstović.

Napadač Atalante naglasio je da njegova ekipa nije odustajala od svog stila igre uprkos rezultatskom zaostatku, te da se upornost na kraju isplatila nakon što je Borac ostao sa dva igrača manje.

"Nastavili smo da igramo našu igru, ali nikako taj gol nije htio da dođe. U drugom poluvremenu smo dodatno pojačali tempo, napravili par izmjena i vjerovali da možemo preokrenuti utakmicu. Lopta dugo nije htjela u gol, sve do ta dva crvena kartona, nakon čega smo u sedam minuta uspjeli da dođemo do preokreta", objasnio je strijelac prvog gola za goste, kojim je najavljen preokret.

Nikola Krstović smanjio je na 2:1 #Borac Atalanta https://t.co/4l4Mb2iYTb — Goran Arbutina (@Goc1jedini)November 26, 2026

Krstović vjeruje da bi ova dramatična pobjeda mogla biti prekretnica za nastavak sezone njegovog tima, a na kraju se još jednom osvrnuo na gostoprimstvo u gradu na Vrbasu.

"U posljednje vrijeme igramo po sistemu toplo-hladno, ali nadam se da će ovo biti taj jedan 'klik' da se vratimo na stare staze i da redovno dobijamo utakmice. Ovim putem bih htio da čestitam Borcu na odličnoj partiji. Stvarno je bilo pravo uživanje igrati u ovakvom ambijentu, dočekali su nas onako kako i dolikuje", zaključio je crnogorski internacionalac.