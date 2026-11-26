Mediji iz Bergama prisjetili su se eliminacije Italije od BiH na putu ka Svjetskom prvenstvu.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Dan pred utakmicu Borca i Atalante u Konferencijskoj ligi, održana je konferencija za medije, na kojoj se prisutnim obratio Mauricio Sari, trener kluba iz Bergama.

Iskusni stručnjak s oprezom je najavio večerašnji susret. Iako, naravno, vjeruje da je njegov tim kvalitetniji i da će u Banjaluci doći do planiranog cilja, ne otpisuje tako lako šampiona BiH.

"Nažalost, u Italiji imamo loš mentalitet – kada ne pratimo određeno prvenstvo, automatski ga smatramo nižim nivoom od našeg. Možda to generalno i jeste tako, ali i unutar tih liga postoje dvije ili tri ekipe koje su na odličnom nivou", poručio je Sari.

Portal "Tutto Atalanta", sa čijom novinarkom Klaudijom Espozito smo razgovarali uoči meča Konferencijske lige, posebno se osvrnuo na bolnu eliminaciju Italije od BiH u baražu za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Kako su istakli, "problem nije u Borcu, već u načinu na koji ga posmatramo".

"Posljednji račun platili smo u martu. Dana 31. marta u Zenici, Bosna i Hercegovina je odigrala neriješeno 1:1 sa Italijom nakon produžetaka i eliminisala je na penale, u finalu baraža za Svjetsko prvenstvo. Bilo je to treće uzastopno izostajanje sa Mundijala za 'azure'. Te večeri niko više nije mogao da govori o nižerazrednom fudbalu."

Vidi opis Italijani s oprezom dočekuju meč protiv Borca: Lekcija iz Zenice koja važi i večeras Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 14 / 14

Trener Atalante pohvalno je govorio o Borcu.

"Borac ima kvalitetne igrače, dobru pas-igru i veoma dobre ofanzivce. Ne možemo ni pomisliti da dolazimo da odigramo jednostavnu utakmicu", jasan je Sari, a na to su se nadovezali novinari portala "Tutto Atalanta".

"Borac je šampion prvenstva koje u Italiji malo ko prati. U sastavu ima sedamnaestogodišnjaka Mateja Deketa, koji je već pozvan u reprezentaciju, kao i stadion na kojem domaćini ove sezone nisu izgubili. To nisu egzotične informacije: to je minimum za pripremu. Poštovanje večeras nije stvar učtivosti, već metod rada. Proučavanje protivnika kojeg niko ne gleda je ono što razdvaja ozbiljnu ekipu od nadmene. A Konferencijska liga, sa svojim gostovanjima daleko od reflektora, idealan je test da se vidi na kojoj je strani ova Atalanta. Sari je zatražio skromnost. Ne iz straha, već zbog sjećanja: Zenica je i dalje tu da nas podsjeti koliko košta kada ne gledamo", naglašava se na kraju teksta.