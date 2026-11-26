Pogledajte kako izgleda raspored vozača po ekipama za 2027. godinu u Formuli 1.
Andrea Kimi Antoneli osvojio je šampionsku titulu u Formuli 1, već u svojoj drugoj sezoni u "najbržem cirkusu", a iako su do kraja sezone ostale još dvije trke - uveliko se priča o narednoj takmičarskoj godini. Tako su danas i zvanično potvrđeni svi vozači za 2027. godinu.
Većih promjena neće biti, odnosno zapravo će promjena uslijediti samo u ekipi Hasa gdje je već početkom oktobra otkaz dobio iskusni Esteban Okon. Svi ostali su ponovo tu i za 2027. godinu.
Ko su vozači za 2027. godinu?
Objavljen spisak svih vozača Formule 1: Evo koga ćemo gledati 2027. godine
Biće teško "skinuti" sa trona Kimija Antonelija, ako Mercedes ponovo napravi moćan bolid, a u posljednjih nekoliko trka vidimo da su Red Bul i Meklaren - odnosno Maks Ferstapen i Lando Noris - počeli da pokazuju da su "živnuli". Evo kako trenutno izgleda raspored po ekipama:
- Meklaren: Lando Noris, Oskar Pjastri
- Ferari: Šarl Lekler, Luis Hamilton
- Red Bul: Maks Ferstapen, Isak Hađar
- Mercedes: Kimi Antoneli, Džordž Rasel
- Aston Martin: Fernando Alonso, Lens Strol
- Alpin: Pjer Gasli, Franko Kolapinto
- RB: Lijam Loson, Arvid Lindblad
- Has: Oliver Berman, Rafael Kamara
- Vilijams: Aleks Albon, Karlos Sainc
- Audi: Niko Hilkenberg, Gabrijel Bortoleto
- Kadilak: Valteri Botas, Serhio Peres
Kalendar za 2027. godinu
Naredne sezone u kalendaru Formule 1 imaćemo ukupno 24 trke, od kojih su nove u Portugalu i Turskoj:
- 14. mart - Bahrein
- 21. mart - Saudijska Arabija
- 4. april - Australija
- 11. april - Japan
- 18. april - Kina
- 2. maj - SAD
- 23. maj - Kanada
- 6. jun - Monako
- 20. jun - Portugal
- 4. jul - Velika Britanija
- 11. jul - Austrija
- 25. jul - Belgija
- 1. avgust - Mađarska
- 5. septembar - Italija
- 12. septembar - Španija
- 26. septembar - Azerbejdžan
- 3. oktobar - Turska
- 10. oktobar - Singapur
- 24. oktobar - SAD
- 31. oktobar - Meksiko
- 7. novembar - Brazil
- 20. novembar - SAD
- 5. decembar - Katar
- 12. decembar - Ujedinjeni Arapski Emirati