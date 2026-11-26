Pogledajte kako izgleda raspored vozača po ekipama za 2027. godinu u Formuli 1.

Izvor: EPA/Isaac Esquivel

Andrea Kimi Antoneli osvojio je šampionsku titulu u Formuli 1, već u svojoj drugoj sezoni u "najbržem cirkusu", a iako su do kraja sezone ostale još dvije trke - uveliko se priča o narednoj takmičarskoj godini. Tako su danas i zvanično potvrđeni svi vozači za 2027. godinu.

Većih promjena neće biti, odnosno zapravo će promjena uslijediti samo u ekipi Hasa gdje je već početkom oktobra otkaz dobio iskusni Esteban Okon. Svi ostali su ponovo tu i za 2027. godinu.

Ko su vozači za 2027. godinu?

Biće teško "skinuti" sa trona Kimija Antonelija, ako Mercedes ponovo napravi moćan bolid, a u posljednjih nekoliko trka vidimo da su Red Bul i Meklaren - odnosno Maks Ferstapen i Lando Noris - počeli da pokazuju da su "živnuli". Evo kako trenutno izgleda raspored po ekipama:

Meklaren : Lando Noris, Oskar Pjastri

: Lando Noris, Oskar Pjastri Ferari : Šarl Lekler, Luis Hamilton

: Šarl Lekler, Luis Hamilton Red Bul : Maks Ferstapen, Isak Hađar

: Maks Ferstapen, Isak Hađar Mercedes : Kimi Antoneli, Džordž Rasel

: Kimi Antoneli, Džordž Rasel Aston Martin : Fernando Alonso, Lens Strol

: Fernando Alonso, Lens Strol Alpin : Pjer Gasli, Franko Kolapinto

: Pjer Gasli, Franko Kolapinto RB : Lijam Loson, Arvid Lindblad

: Lijam Loson, Arvid Lindblad Has : Oliver Berman, Rafael Kamara

: Oliver Berman, Rafael Kamara Vilijams : Aleks Albon, Karlos Sainc

: Aleks Albon, Karlos Sainc Audi : Niko Hilkenberg, Gabrijel Bortoleto

: Niko Hilkenberg, Gabrijel Bortoleto Kadilak: Valteri Botas, Serhio Peres

Kalendar za 2027. godinu

Naredne sezone u kalendaru Formule 1 imaćemo ukupno 24 trke, od kojih su nove u Portugalu i Turskoj: