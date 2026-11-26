"Naša ideja mora biti da ih svedemo na pet na pet košarku s obzirom na to da stvarno svi njihovi igrači šutiraju sa svih pozicija", poručio je selektor BiH Dario Đerđa pred duel sa Islanđanima.

Izvor: KSBIH

Košarkaška reprezentacija BiH večeras od 20.30 časova igra u Rejkjaviku protiv Islanda meč trećeg kola druge faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Selektor Dario Đerđaupozorava da je riječ o veoma nezgodnom protivniku.

“Pred nama je vrlo bitna utakmica. I za nas i za Island. To je atipična ekipa sa samo jednim visokim igračem u rotaciji, a sve ostalo nekako nadopunjavaju sa ‘četvorkama’ da bi mogli popuniti poziciju centra. U pitanju je ekipa koja fenomenalno trči, koja šutira iz svih pozicija i igra netipičnu košarku. Mi ćemo morati prihvatiti njihov ritam, ali naša ideja mora biti da ih svedemo na pet na pet košarku s obzirom na to da stvarno svi njihovi igrači šutiraju sa svih pozicija. Mi na to moramo biti izuzetno fokusirani i ne dozvoliti nikako druge napade“, rekao je selektor BiH.

Za ovaj meč on je odradio sljedećih 12 igrača: Darko Talić, Ksavijer Kastanjeda, Adnan Arslanagić, Amar Gegić, Edin Atić, Aleksandar Lazić, Alen Pjanić, Adin Vrabac, Amar Alibegović, Haris Delalić, Emir Sulejmanović i Nikola Marić.

Meč Island – BiH počinje u 20.30 časova, a direktan TV prenos je na kanalu Arena Sport 1.



