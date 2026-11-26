Aron Rodžers je zaista na spektakularan način dobio otkaz u Pitsburg Stilersima.

Izvor: Terence Lewis/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Pitsburg Stilersi su otpustili Arona Rodžersa i to na spektakularan način! Iskuskni kvoterbek je legenda Grin Bej Pekrsa i naon odlaska odatle odigrao je jednu sezonu u Njujork Džetsima, a sada je otpušten iz Stilersa nakon nevjerovatnog pojavljivanja u "Pet Mekafi šou".

Prvo su Stilersi javili da će Aron Rodžers biti van tima za meč u petak sa Bronkosima, te da će ga u startnoj postavi mijenjati Mejson Rudolf. Sve je to došlo nalon što je trener Majk Mekarti rekao da će Rodžers do kraja sezone biti starter.

Ipak samo dan kasnije Rodžers je došao u "Pet Mekafi šou" i rekao da mu je Pet Frejermut rekao da je preseljen na klubu, a onda je počeo da priča kako trener Mekarti redovno zaspi i hrče na sastancoima tima! Ovo je vrlo neočekivano pošto je Majk Mekarti vodio Grin Bej 12 godina od 2006. do 2018. godine i za to vrijeme su sarađivali i osvojili jedan Superbol upravo protiv Pitsbuga.

Šta je rekao o svom treneru Aron Rodžers?

"Ući ću u detalje o tome šta se tačno dogodilo, ali želio bih prvo da vas vratim na prošlu sedmicu, kako biste mogli da razumijete situaciju. Ovo što ću vam ispričati nije neka neuobičajena sedmica, ali to su neki od problema sa kojima sam se suočavao i koji su na kraju doveli do toga da se nađemo u ovoj situaciji.

Prošle srijede bili smo na sastanku kvoterbekova. Majk je došao kasno, sjeo i za manje od deset minuta počeo da hrče. Sam sebe je probudio, počeo da premješta papire. Svi smo se pogledali. Pet minuta kasnije ponovo se čulo hrkanje. A manje od pet minuta nakon toga, ustao je i izašao iz prostorije kao da se ništa nije dogodilo.

U četvrtak je propustio sastanak napada. U petak nije došao na trening bez kontakta – petkom praktično imamo samo takav trening. Nije došao na prvi trening bez kontakta, a u četvrtak nije prisustvovao ni sastanku o zaštiti kvoterbeka. U subotu je propustio jutarnji sastanak, a iz nekog razloga u Filadelfiji nismo imali timski sastanak u subotu uveče.

Onda je došla nedjelja, kada smo, očigledno, imali problema i kada naša igra nije bila dobra. Već na početku bilo je nekih momaka kojima se nije dopadalo kako se stvari odvijaju – naročito defanzivcima, jer Majk nije želio da se upozna sa odbranom. U jednom trenutku sam mu rekao: 'Zaista bi trebalo malo više da se posvetiš defanzivcima i da razgovaraš sa tim momcima.' A on je odgovorio: 'Mislim da ne moram.' Rekao sam: 'Pa, ne slažem se s tim.'"