Klaudija Espozito, sportska novinarka iz Bergama i urednica portala tuttoatalanta.com, za MONDO je analizirala gostovanje "Boginje" u Banjaluci.

Izvor: Ustupljena fotografija/Klaudija Espozito

Banjalučki Gradski stadion biće ovog četvrtka poprište spektakularne utakmice, najveće u istoriji Fudbalskog kluba Borac!

Sadašnja generacija crveno-plavih ima čast da odmjeri snage sa slavnom Atalantom (21.00), u sklopu četvrtog kola Konferencijske lige. Biće to prvi okršaj aktuelnog šampiona BiH sa jednim timom iz liga "petice" u okviru evropskih klupskih takmičenja, a ulaznice su "planule" u rekordnom roku.

U srijedu uveče imali smo priliku da čujemo šta kažu treneri i igrači iz oba tabora, Vinko Marinović i Matej Deket sa jedne te Mauricio Sari i Lorenco Bernaskoni sa druge strane. Takođe, u najavi ovog epskog susreta portal MONDO je razgovarao sa Klaudijom Espozito, sportskom novinarkom iz Bergama i članicom uredničkog tima portala tuttoatalanta.com, specijalizovanog za praćenje rada "Boginje".

Osvajač Lige Evrope iz 2024. godine i višestruki učesnik Lige šampiona bilježi u ovoj sezoni promjenljive partije i rezultate. Puleni Mauricija Sarija tek su na 12. mjestu na tabeli Serije A nakon isto toliko kola, a u Konferencijskoj ligi su osvojili tek 4 od mogućih 9 bodova.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

"Atalanta nas je posljednjih godina navikla na veoma visoke standarde, možda čak i previsoke. Prošle sezone, nakon teškog početka, uspjeli smo da preokrenemo stvari dolaskom trenera Rafaelea Paladina. Ove godine su očekivanja bila veća, iako su iz kluba stalno ponavljali da je ovo još jedna prelazna sezona. Mauricio Sari je trener koji se već dokazao u velikim klubovima i, iskreno, očekivali smo više. Nagla promjena u filozofiji igre svakako nije pomogla. Prešli smo sa markiranja 'čovjek na čovjeka' na zonsku odbranu i promijenili formaciju. Ekipa se i dalje traži, vidi se da igrači previše razmišljaju na terenu, kasne sa reakcijama i prave mnogo grešaka, pogotovo u odbrani. Znali smo da će biti potrebno strpljenje, ali dosadašnji rezultati su ispod očekivanja. Međutim, više od samih rezultata, najviše me brine psihološki aspekt. Često smo gledali ekipu koja, nakon što primi gol i nađe se u zaostatku, gubi samopouzdanje u sopstvene mogućnosti i teško reaguje, ili koja, kada je pod pritiskom blizu svog kaznenog prostora, ne uspijeva da pronađe način da iznese loptu. Protiv Intera sam, međutim, konačno vidjela pravu Atalantu - punu borbenog duha, karaktera i odlučnosti, ekipu koja je sposobna da se vrati i ravnopravno parira jednom od najjačih timova u Evropi. Tih 4:4 moglo bi da predstavlja prekretnicu, posebno na psihološkom planu, jer su momci pokazali da i dalje imaju kvalitet i karakter. Naravno, jedna utakmica nije dovoljna da se prevaziđu sve poteškoće, ali jeste važan znak. Sada moramo da nastavimo u tom ritmu i pokažemo konstantnost, počevši od Konferencijske lige", rekla je Klaudija Espozito na početku razgovora za MONDO.

Iskreno priznaje da o Borcu, stilu igre crveno-plavih, ali i samoj istoriji kluba nije znala mnogo do ovog susreta.

"Vjerujem da isto važi i za mnoge navijače Atalante. Sigurno nije pomoglo ni to što se klub gotovo nikad nije sastajao sa ekipama iz najjačih evropskih liga, ako izuzmemo duel sa Fođom u Mitropa kupu davne 1992. godine. Međutim, mislim da je upravo to jedan od najljepših aspekata Konferencijske lige i čar ovog takmičenja jer nam se pruža prilika da otkrijemo klubove, priče i tradicije koje inače gotovo nikad ne bismo imali priliku da upoznamo. Što sam više čitala o Borcu, sve više me je oduševljavao njihov učinak na domaćem terenu (20-2-0, gol-razlika 52:8, op.a.), ali prije svega ta nevjerovatno jaka veza između kluba, grada i navijača. Odmah me je to podsjetilo na našu Atalantu. Mi u Bergamu ne kažemo 'idemo na stadion' nego 'idemo na Atalantu'. To je nešto mnogo više od samog fudbala, osjećaj pripadnosti koji je duboko utkan u identitet grada. Naši navijači važe za jedne od najvatrenijih i najvjernijih u Italiji, a po svemu što sam vidjela, čini mi se da i Banjaluka na isti takav način živi za svoj Borac."

Prije dvije godine Borac je u istorijskoj evro-sezoni pokazao da može da se nosi sa brojnim favoritima i velikanima poput PAOK-a, Ferencvaroša, Panatinaikosa, LASK-a, Rapida... Ubijeđena je naša sagovornica da bi najveći rizik za Atalantu bio potcjenjivanje Banjalučana, o čemu je na sinoćnjoj konferenciji za novinare govorio i Sari.

"Borac je već pokazao da može da napravi probleme ekipama koje su na papiru jače, a njihovi rezultati na domaćem terenu govore sami za sebe. Atalanta je u Konferencijskoj ligi već prošla kroz dvije različite situacije, i to obje pred našim navijačima. Protiv Pafosa (3:1) razlika u kvalitetu bila je jasno vidljiva. Međutim, protiv Kairata (0:0) smo se mnogo namučili iako smo tehnički mnogo jači i potkovaniji. Baš tu grešku više ne smijemo sebi da dozvolimo. Konferencijska liga je važna za klub i prava prilika da poslije problema u prvenstvu vratimo samopouzdanje i uhvatimo ritam. Remi sa Interom je ponovo probudio entuzijazam kod navijača, ali sad moramo da dokažemo da to nije bio samo bljesak. Očekujem zato fokusiranu i odlučnu ekipu, potpuno svjesnu da u Evropi nikoga ne možeš da dobiješ unaprijed."

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Urednica portala tuttoatalanta.com bila je kategorična – svi u Bergamu, kad se sve uzme u obzir, očekuju pobjedu na banjalučkom Gradskom stadionu.

"Gledajući kvalitet ekipa, Atalanta je izraziti favorit. Remi bi svakako bio razočaravajući rezultat, dok bi poraz predstavljao ozbiljan korak unazad, posebno nakon ohrabrujućih znakova protiv Intera. Čak i ako rezultat izostane, ne bih to nužno nazvala katastrofom, jer u Bergamu rezultat nije jedina stvar koja se gleda. Ono što navijači prije svega žele da vide jeste ekipa sa stavom, karakterom i željom — sve ono što nam je prečesto falilo ove sezone. Kod nas u Bergamu važi pravilo da dres uvijek mora da bude natopljen znojem. To je stvar mentaliteta i poštovanja prema grbu i bojama koje nosiš. Ako momci izađu sa terena znajući da su ostavili posljednji atom snage, navijači Atalante će to uvijek prepoznati i nagraditi, čak i kad se izgubi. Ono što se ovdje mnogo teže prašta jeste poraz bez borbe do samog kraja", naglašava Klaudija.

Kada se pogleda sadašnji tim Atalante, u oči upada "balkanska kolonija". Svaka od šest republika bivše Jugoslavije ima svog predstavnika (Lazar Samardžić, Sead Kolašinac, Mario Pašalić, Nikola Krstović, Relja Obrić i Eljif Elmas).

"Kada se pomene balkanski mentalitet u fudbalu, često se misli na igrače velikog temperamenta, ponosa, karaktera i takmičarskog duha. Svako je priča za sebe, naravno, ali to su osobine koje se u Bergamu posebno cijene. Prije svega mislim na Nikolu Krstovića i Seada Kolašinca, koji, po mom mišljenju, u potpunosti taj duh nose u sebi. Krstović, koji je stigao kao alternativa Skamaki, postepeno je zaslužio sve veću minutažu i, prije svega, naklonost navijača Atalante. Nikola je igrač koji se nikada ne štedi, bori se za svaku loptu i savršen je primjer one priče o dresu natopljenom znojem, o čemu sam već pričala. Isto važi i za Kolašinca, koji donosi karakter, odlučnost i ogromnu spremnost da izgine za ekipu. U takvim igračima ljudi iz Bergama vide sebe. Naravno, ne smijemo da zaboravimo ni Josipa Iličića, koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji Atalante i kojeg navijači i danas obožavaju. Za gostovanje u Banjaluci mislim da bi baš to što oni znaju jezik, mentalitet i kakav je fudbalski ambijent na ovim prostorima moglo da bude veliki plus za našu ekipu, pogotovo jer idemo u relativno nepoznatu sredinu i pred tako vatrenu publiku."

Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Banjaluka bukvalno živi za ovaj meč. Karata odavno nema u slobodnoj prodaji, pa se očekuje da fudbalsko zdanje u Platonovoj bude ispunjeno do posljednjeg mjesta. Klaudija, međutim, ističe da to neće uplašiti tim Mauricija Sarija.

"Atalanta je navikla da igra na velikoj evropskoj sceni i pred vatrenom publikom, ali i na manjim stadionima, kako u Italiji tako i širom Evrope. Ne vjerujem da će ih atmosfera u Banjaluci sputati, već naprotiv – pun stadion i takva energija sa tribina mogu samo dodatno da ih motivišu. Zapravo smatram da bi ambijent na stadionu mogao da ima veći uticaj na igrače Borca, koje će sigurno ponijeti podrška njihovih navijača i sam istorijski značaj utakmice. Zbog toga ćemo morati da budemo maksimalno oprezni u samom uvodu meča, jer očekujem da će Borac krenuti izuzetno agresivno i odlučno, nošen hukom sa tribina."

Na pitanje šta je to što Atalantu čini posebnom, a što javnost van Italije ne vidi, Klaudija nije imala dilemu...

"Vjerujem da je to neraskidiva veza između kluba, Bergama i njegovih ljudi. To je nešto mnogo više od samih rezultata i počinje od samog vrha kluba. Predsjednik Antonio Perkasi je uspješan biznismen iz Bergama, čovjek koji obožava svoj rodni grad, a prije nego što je preuzeo klub nosio je dres Atalante i čak bio njen kapiten. U današnjem fudbalu, gdje glavnu riječ vode strani vlasnici i investicioni fondovi, takva direktna veza sa korijenima i identitetom kluba vrijedi zlata. Atalanta oslikava mentalitet Bergama, izgrađen na napornom radu, odricanju, odlučnosti i snažnom osjećaju pripadnosti. To je strast koja se, kako mi kažemo, prenosi sa oca na sina. Oni koji Atalantu poznaju samo kroz nastupe u Ligi šampiona ili istorijski trofej u Ligi Evrope vjerovatno teško mogu u potpunosti da razumiju šta ovaj klub znači gradu. Navijači Atalante su isti oni ljudi koji danas pune stadione u velikim evropskim noćima, ali i koji su pratili tim sa potpuno istim žarom i u Seriji B, pa čak i u Seriji C, jer u Bergamu ljubav prema Atalanti nikada nije zavisila od toga u kojoj ligi tim igra niti koliko je trofeja osvojio. Upravo to je, po mom mišljenju, ono što Atalantu čini posebnom: to što je postala važna sila u evropskom fudbalu, a da pritom nije izgubila vezu sa svojim korijenima", rekla je Klaudija, koja je na kraju razgovora za MONDO prognozirala i tačan rezultat utakmice.

"Očekujem pobjedu Atalante rezultatom 1:0. Čeka nas tvrda i neizvjesna utakmica, sigurno neće biti lako, ali vjerujem da će naš kvalitet na kraju ipak presuditi", zaključuje Klaudija Espozito, urednica portala tuttoatalanta.com.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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