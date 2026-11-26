Srbija će protiv Litvanije biti bez Vojina Medarevića koji je ostao van tima odlukom selektora Alimpijevića.

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Reprezentacija Srbije od 17:30 igra meč sa Litvanijom u kvalifikacijama za Mundobasket, a selektor Dušan Alimpijević je odredio svoj tim. Poveo je u Klaipedu 13 košarkaša, a van tima je ostao krilni centar Crvene zvezde Vojin Medarević kako prenosi "Mocart sport".

Kapiten tima Srbije biće Luka Mitrović, najveća zvezda biće dugogodišnji ključni igrač nacionalnog tima Aleksa Avramović, a osim njih dvojice u timu će biti Dušan Miletić, Stefan Momirov, Balša Koprivica, Petar Kovačević, Alen Smailagić, Lazar Stefanović, Nikola Đurišić, Jovan Novak, Andrej Lučić i Filip Barna.

Kapiten se oglasio

Luka Mitrović koji će kao kapiten voditi tim u ovom meču istakao je da je za Litvaniju ovo meč biti ili ne biti i zato će biti još teže upisati pobjedu.

"Za nas bitna, za njih vjerovatno još bitnija. Nemaju mnogo prava za kiks. Igramo protiv Litvanije, u Litvaniji, u kakvom god sastavu oni nastupili, i u ovom momentu kakav je za njih, možemo da ih očekujemo izuzetno motivisane, uz vjerovatno jako dobru podršku sa tribina. Mi moramo da odgovorimo na taj njihov intenzitet, koji će sigurno, naročito na početku utakmice, biti izuzetno visok. Da odigramo hrabro, bez straha, bez prevelikog pritiska, i da pokušamo da dođemo do povoljnog rezultata", izjavio je Mitrović.

On je naglasio da je teško igrati pošto se tim iznova uigrava i pokušava da se uklopi.

"Imam osjećaj da svaki prozor krećemo ispočetka, nekako, jer svaki put smo u nekom drugačijem sastavu, prolazimo kroz iste stvari i ovo nanovo. Velika želja postoji, i onda u takvom kratkom periodu, kada postoji velika želja, postoji i velika mogućnost za pravljenje nekih grešaka, što je potpuno normalno, ali što treba da pokušamo da iskontrolišemo sutra, jer, kao što sam rekao, oni će sigurno biti jako agresivni i kažnjavaće svaku našu grešku, tako da mi, i pored te velike želje, moramo da pokažemo dozu strpljenja i iskustva i kvaliteta, koje svakako imamo", zaključio je Mitrović.