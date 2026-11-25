Crvena zvezda i Partizan nalaze se na diobi šestog mjesta na tabeli Evrolige, mjesta koje vodi direktno u čertvrtfinale.

Izvor: MN Press/sofascore.com

Nakon što je završena posljednja utakmica 14. kola Evrolige, u kojoj je Real Madrid savladao Žalgiris 108:93, znamo i kakvo je stanje na tabeli i kako na njoj stoje Crvena zvezda i Partizan.

Kod pobjednika Andres Feliz je upisao 20 poena, Valter Tavareš je dao 16 poena uz sedam skokova, Teo Maledon je upisao 15, a Timoti Luvavu 14 poena. Kod Litvanaca Grigonis je dao 24, Tubelis 21 poen, dok stranci nisu bili na nivou.

Kakva je tabela Evrolige?







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Olimpijakos se popeo na vrh tabele i jedina je ekipa sa 11 pobjeda, ispred Valensije i Panatinaikosa koji su na diobi drugog mjesta sa 10 trijumfa. Ispod su Fenerbahče i Dubai sa devet pobjeda, a onda dolaze vječiti.

Crvena zvezda i Partizan su na diobi šestog mjesta sa velikim brojem ekipa koje su tu sa osam pobjeda. Osim Crvene zvezde i Partizana na tom skoru su Žalgiris, Barselona, Pariz i sada Real Madrid. Na sedam pobjeda je Hapoel, šest imaju Efes, Virtus i Bešiktaš.

U donjem dijelu tabele sa jako malo šanse da se izbore za doigravanje nalaze se Olimpija, Bajern, Makabi i Asvel sa po četiri pobjede i Baskonija sa dvije.