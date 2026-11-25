Olimpijakos je pregazio tim Hapoela u meču u Evroligi, dok je Baskonija upisala tek drugu pobjedu.

Izvor: Xenophon Karakalos / Zuma Press / Profimedia

Neko vrijeme se držala ekipa Hapoela, a onda je Olimpijakos pregazio Vasu Micića i drugove. Na kraju je bilo 104:79 za tim koji vodi Jorgos Barcokas, a bivše NBA zvijezde su blistale. Do pobjede su Olimpijakos doveli Kori Džozef, Evan Furnije i Saša Vezenkov.

Kori Džozef skoro da nije izlazio iz igre i upisao je 27 poena, Evan Furnije je uz 23 dodao 11 asistencija, a Saša Vezenkov je imao 21 poen, šest skokova i tri asistencije, što je bilo dovoljno za pobjedu. Reprezentativac Srbije Nikola Milutinov dao je dva poena i imao dva skoka u ograničenoj minutaži. Sa druge strane Iš Vejnrajt je upisao 17 poena, Vasa Micić 15, Antonio Blejkni 15, ali su svi ostali zakazali.

Šta se desilo na drugom meču?

Izvor: MN PRESS

Baskonija je konačno pobijedila! Nakon serije poraza najgori tim Evrolige je u neizvjesnoj završnici bio bolji od Efesa 86:81 i tako je upisao tek drugu pobjedu u 14. kolu. Na kraju je u posljednjem napadu Stefan Joksimović zaustavio Darija Šarića i bilo je 84:80.

Baskoniju je do pobjede sa 14 poena vodio Kris Duarte, Stefan Joksimović je uz 12 poena imao šest asistencija i pet skokova, Simons je upisao 12 poena, a Zek Perin 11 poena i 12 skokova. U timu Efesa Džordan Lojd je dao 16 poena, Malkom 13, Dario Šarić 11 uz devet skokova.

Nakon svega Olimpijakos se popeo na vrh tabele i jedina je ekipa u Evroligi sa 11 pobjeda, Hapoel je pao ispod 50 odsto uspješnosti sa sedam pobjeda i osam poraza, Efes je na šest pobjeda i devet poraza, a Baskonija je i dalje na dnu sa samo dvije pobjede.