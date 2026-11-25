Partizan se raspao usred sezone u kojoj se vratio u Ligu šampiona i nastavlja da se raspada. Sada je klub napustio i Migel Sančez Migaljon.
Sada zvanično niko od stranaca nije ostao u Partizanu. Nakon što je RK Partizan upao u velike finansijske probleme, otišli su prvo Miloš Kos i Nikola Crnoglavac, potom svi strani igrači osim jednog. A sada je i Migel Sančez Migaljon napustio ekipu.
"Migel Sančez-Migaljon više nije rukometaš Partizana. Španac će karijeru nastaviti u drugom klubu, a mi mu želimo puno sreće i uspjeha u budućim izazovima. Miguel, gracias por todo", piše u saopštenju crno-bijelih.
Bio je Raulov pik
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Migel Sančez Migaljon je sa dvije osvojene olimpijske medalje sa Španijom i sa godinama nastupa u Ligi šampiona bio apsolutno najveće ime koje je stiglo u Partizan. On je bio pik Raula Gonzalesa prije svega jer je mogao da igra "dvojku" u odbrani sa pozicije krila.
Nakon odlaska više od pola tima iz Beograda, on je ostao i odigrao mečeve sa Metaloplastikom i Crvenom zvezdom u Arkus ligi, a sada je potpisao za novi klub. Za sada još uvijek nije zvanično, ali navodno je potpisao za Ademar Leon.
Migel Sančez-Migaljon više nije rukometaš Partizana AdmiralBet. Španac će karijeru nastaviti u drugom klubu, a mi mu želimo puno sreće i uspeha u budućim izazovima. Miguel, gracias por todo. ⚫⚪ https://t.co/GevuA7bhma— RK Partizan (@PartizanRK)November 25, 2026
Do sada je u karijeri Migel Sančez Migaljon igrao za Atletiko Madrid, Aragon, Logronjo, Kjelce, Benfiku i Partizan. Osim dvije bronze sa Olimpijskih igara sa Španijom, ima bronzu sa Svjetskog prvenstva 2023. godine i srebro sa Eura 2022.