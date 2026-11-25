Partizan se raspao usred sezone u kojoj se vratio u Ligu šampiona i nastavlja da se raspada. Sada je klub napustio i Migel Sančez Migaljon.

Izvor: Petar Aleksic/Mondo

Sada zvanično niko od stranaca nije ostao u Partizanu. Nakon što je RK Partizan upao u velike finansijske probleme, otišli su prvo Miloš Kos i Nikola Crnoglavac, potom svi strani igrači osim jednog. A sada je i Migel Sančez Migaljon napustio ekipu.

"Migel Sančez-Migaljon više nije rukometaš Partizana. Španac će karijeru nastaviti u drugom klubu, a mi mu želimo puno sreće i uspjeha u budućim izazovima. Miguel, gracias por todo", piše u saopštenju crno-bijelih.

Bio je Raulov pik

Vidi opis Posljednji stranac pobjegao iz Partizana: Nastavlja da se urušava najambiciozniji srpski projekat Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Petar Aleksic/Mondo Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Petar Aleksic/Mondo Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Petar Aleksic/Mondo Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Petar Aleksic/Mondo Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Petar Aleksic/Mondo Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Petar Aleksic/Mondo Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Petar Aleksic/Mondo Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Petar Aleksic/Mondo Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Petar Aleksic/Mondo Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Petar Aleksic/Mondo Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Petar Aleksic/Mondo Br. slika: 14 14 / 14

Migel Sančez Migaljon je sa dvije osvojene olimpijske medalje sa Španijom i sa godinama nastupa u Ligi šampiona bio apsolutno najveće ime koje je stiglo u Partizan. On je bio pik Raula Gonzalesa prije svega jer je mogao da igra "dvojku" u odbrani sa pozicije krila.

Nakon odlaska više od pola tima iz Beograda, on je ostao i odigrao mečeve sa Metaloplastikom i Crvenom zvezdom u Arkus ligi, a sada je potpisao za novi klub. Za sada još uvijek nije zvanično, ali navodno je potpisao za Ademar Leon.

Migel Sančez-Migaljon više nije rukometaš Partizana AdmiralBet. Španac će karijeru nastaviti u drugom klubu, a mi mu želimo puno sreće i uspeha u budućim izazovima. Miguel, gracias por todo. ⚫⚪ https://t.co/GevuA7bhma — RK Partizan (@PartizanRK)November 25, 2026

Do sada je u karijeri Migel Sančez Migaljon igrao za Atletiko Madrid, Aragon, Logronjo, Kjelce, Benfiku i Partizan. Osim dvije bronze sa Olimpijskih igara sa Španijom, ima bronzu sa Svjetskog prvenstva 2023. godine i srebro sa Eura 2022.