Još jedan igrač napustio je Partizan, klub je potvrdio da je Tobijas Vagner otišao.

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Austrijski rukometaš Tobijas Vagner nije više član Partizana, saopštio je beogradski klub. Vagner je ljetos potpisao ugovor sa Partizanom, a ove sezone je postigao 30 golova na šest utakmica za crno-bijele u Ligi šampiona.

"Austrijanac je sporazumno raskinuo saradnju sa crno-bijelima i karijeru će nastaviti u drugom klubu. Tobi je bio jedan od najboljih strijelaca tima i klub mu se ovom prilikom zahvaljuje na posvećenosti, zalaganju i velikom doprinosu na terenu. Jednom član Partizana, uvijek dio crno-bijele porodice", navodi se u saopštenju.

Beogradski klub su prethodno napustili Bekir Čordalija, Nikola Crnoglavac, Sergej Ivanov, Miloš Kos i trener Raul Gonzales.

Miljan Žugić je podnio ostavku na mjesto predsjednika Partizana zbog teške finansijske situacije u klubu.

Partizan je prethodne dvije godine bio prvak Srbije, a ove sezone je nastupao u Ligi šampiona.

"Ne biste vjerovali kakve poruke dobijam"

Tobijas Vagner za MONDO Izvor: YouTube/MONDO portal

Zbog svoje težine je Vagner bio često na udaru, o čemu je pričao i u intervjuu za Mondo.

"Već sam probao da igram sa 125 kilograma i igrao sam najgori rukomet u životu. Stvarno sam bio jako, jako loš. Sada održavam 133 kilograma i to mi je idealna težina. Mnogi ljudi ni ne znaju da ja igram i odbranu. U reprezentaciji nikada nisam u odbrani iz taktičkih razloga. Većina ljudi me je gledala samo u nacionalnom timu i onda šira javnost misli da ne igram u defanzivi. U Erlangenu su me takođe znali iz reprezentacije, pa ni tu nisam igrao odbranu. Ali recimo u Bregencu sam igrao 60 minuta svaku utakmicu, odbranu i napad i ušli smo u četvrtfinale EHF kupa. U Limožu sam igrao po 45 minuta u odbrani i napadu. Neki ljudi su zaista iznenađeni kada vide da igram u defanzivi. Sada hoću da u narednih šest-sedam godina profesionalnog rukometa koliko se nadam da mi je ostalo da dokažem da igrač poput mene može da igra odbranu na najvišem nivou", ispričao nam je Tobijas Vagner.

(Mondo)

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