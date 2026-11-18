Loše vijesti za nekadašnjeg beka Partizana, stvari su mnogo gore nego što se iko nadao.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji košarkaš Partizana Gabrijel Ife Lundberg moraće na dugu pauzu. On se povrijedio na treningu nakon uvodnih sedam kola i nakon što je osjetio probleme sa desnim koljenom utvrđeno je da mora na operaciju.

Iskusni bek Makabija prvo je povrijedio tetivu u desnom kvadricepsu u oktobru, a taman što se vratio i na sedam evroligaških mečeva prosječno bilježio 7,7 poena, 3 asistencije i 2,5 skoka za po 23 minuta po meču, sada će biti van terena makar do februara.

Prvobitno se mislilo da će moći da se vrati za šest do osam sedmica bez operacije, ali očigledno je to bila loša procjena i sada će poslije operacije morati još tri mjeseca van terena. Ovo samo pogoršava stanje u ekipi gdje je povrijeđen i Gur Lavi.

Karijera Ifea Lundberga

Danski košarkaš počeo je u Falkonu, Herlevu i Horsensu u domovini, a zatim je 2017. godine prešao u Manresu. Igrao je za Tenerife i Zjelonu goru prije transfera karijere 2021. godine kada je zaigrao za CSKA. Potom je stigao i do NBA lige i dresa Finiksa, a po povratku u Evropu zaigrao je za Virtus. Proveo je nešto više od godinu dana u Partizanu, a zatim je potpisao za Makabi.

(MONDO)

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